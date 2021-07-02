Dolce＆Gabbana「防疫面罩」能防曬！黑金色奢華帥氣　鼻托加粗更好戴

記者王蓁蓁 / 台北報導

前陣子剛介紹完墨鏡品牌GENTLE MONSTER攜手潮牌AMBUSH聯名打造的「防疫透明面罩」，近日又有精品品牌跟進，推出時髦防疫單品，Dolce&Gabbana一口氣推出透明、黃、粉、橘、黑五款配色，以眼鏡架作為支撐，延伸出能防範橫飛唾沫的透明面罩，黑色的支架綴上金屬DG Logo在未來感十足的輪廓中，透出迷人復古。

疫情未歇，各大品牌也都紛紛先後推出時尚防疫配件，包括LOUIS VUITTON（路易威登）、Off-White，以及GENTLE MONSTER X AMBUSH，都相繼打造出可以阻隔飛沫的防護面罩，此次Dolce&Gabbana同樣帶來變奏版本的「透明護目鏡」，考量到遮擋範圍的加大，品牌貼心將支撐在鼻梁的鼻托加粗，並更加貼合肌膚，除此之外，也讓支力點能妥當的分散在耳朵兩側的支架上，讓有些份量的透明面罩在外出時能長時間配戴。

▲Dolce&Gabbana推出時髦透明「防疫面罩」。(圖 / 翻攝IG@dolce&gabbana)

Dolce&Gabbana透明防疫面罩一次推出多款顏色供時尚迷選擇，極簡的設計以黑金配色作為主視覺，散發出一股說不出的迷人優雅，綴在面罩中央的DG復古金Logo，遊走在低調與奢華之間，另外，有100%抗UV的功能，在阻隔從各種角度穿透的唾沫之餘，也能阻擋紫外線直曬，達到防曬功效。

【其他時髦防疫單品】

GENTLE MONSTER X AMBUSH

▲AMBUSH X GENTLE MONSTER聯名防疫面罩。(圖 / 翻攝IG@yoon_ambush)

墨鏡品牌GENTLE MONSTER攜手潮牌AMBUSH，推出由護目鏡延伸出來的「透明面罩」，以眼鏡架支撐，很像「變形、放大」版的眼鏡，相比常見的護目鏡，可以保護的範圍又更大，前衛又不失個性的設計，比起普通面罩在視覺上帶來一種說不出的時尚潮流感。

就連包裝也十分用心，彷彿珠寶展示的PVC透明櫃，下方抽屜可以直接拉開，裡面放置了透明面罩的收納袋，方便外出時能夠隨身攜帶，銀色收納袋則注入了AMBUSH的招牌元素：浮誇扣環與抽繩，可以說是最時髦的防疫配件。



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LOUIS VUITTON

▲LV 防疫面罩除了能防範橫飛的唾沫、也能阻擋陽光直曬，NT30,700。（圖 / 品牌提供、翻攝品牌官網）



這款被LV Monogarm老花佈滿的LV Shield面罩，很適合即將迎來的盛夏、或是較容易流汗的人，另外，它的面罩部分還有個很棒的「隱藏功能」，會在直射的陽光下變為深色，在防範橫飛的唾沫之餘，也能阻擋陽光直曬保護雙眼。

Off-White

▲Off-White面罩上的「KEEP SAFE」字樣令人會心一笑。（圖 / 翻攝IG@off____white、品牌官網）



Off-White 防疫漁夫帽帽緣的透明遮罩，幽默寫上「KEEP SAFE」（保持安全）的字樣，令人不免會心一笑，畢竟這正是我們目前最需要的，這款附有防疫面罩的漁夫帽，其實是可拆卸式的，除了方便清洗消毒外，疫情結束後，拆掉透明片，又是一款吸睛的漁夫帽。

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