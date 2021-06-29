「蜘蛛女」美胸若隱若現、裙開岔腿根部　火辣造型致敬碧昂絲

▲贊達雅穿Versace 2003年的紫色禮服致敬碧昂絲。（圖／翻攝zendaya IG）



記者陳雅韻／綜合報導

好萊塢新生代女星「蜘蛛女」贊達亞（Zendaya），絕對是紅毯新一代女神！日前她於洛杉磯舉辦的BET大獎（黑人娛樂電視大獎），再度被外媒封為紅毯第一美，而且她也很懂得創造話題，因為她穿著碧昂絲（Beyoncé）2003年於BET大獎表演所穿的同件Versace紫色禮服，向歌壇天后致敬。

▲碧昂絲於2003年於BET頒獎典禮表演穿同款Versace紫色禮服。（圖／翻攝zendaya IG）

碧昂絲於18年前首度為BET頒獎典禮表演，當時她穿紫色Versace禮服演唱招牌歌曲《Crazy in Love》，又唱又跳的精采表演令人印象深刻，讓贊達亞與御用造型師Law Roach決定再穿此件禮服，兩人都在IG限時動態po出碧昂絲當時的表演片段，說明此次造型的靈感來源。

▲贊達雅穿Versace禮服搭配Stuart Weitzman高跟鞋，並佩戴寶格麗黃鑽耳環。（圖／翻攝zendaya IG）



身高178公分的贊達亞是天生衣架子，完美駕馭開深V至肚臍讓美胸若隱若現、裙開岔至大腿根部露出美腿的Versace禮服，搭配Stuart Weitzman高跟鞋，並佩戴她所代言的寶格麗（BVLGARI）黃鑽耳環，她走動時紗裙飄逸，成功吸睛當頒獎典禮的第一美。

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