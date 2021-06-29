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性感歌姬變「人間Versace」！　杜娃黎波超模身材帶貨圖騰包美翻

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▲Versace 2021秋冬形象照 。（圖／品牌提供）

▲英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）演繹Versace 2021秋冬形象照 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）不光歌唱實力精湛，深受時尚品牌青睞的她，此次出鏡Versace 2021秋冬形象照，換上鮮艷的紅棕色長髮，演繹全新La Greca圖案配件，當然好身材也大方放送，超模等級的長腿相當搶鏡，讓粉絲看得好過癮。

▲Dua Lipa 。（圖／CFP）

▲Dua Lipa 穿著Versace印花禮服登上2019年Met Gala 紅毯。（圖／CFP）

杜娃黎波與Versace早就有過密切合作，2019年Met Gala 紅毯上，杜娃黎波穿著品牌印花裙裝登場，巧妙運用中空與腰間綁帶細節呈現窈窕身材，神似「埃及艷后」的裝扮讓粉絲印象深刻。最近則是穿著Atelier Versace的訂製晚裝現身葛萊美頒獎禮的紅毯，並奪得最佳流行演唱專輯大獎。

▲Versace 2021秋冬形象照 。（圖／品牌提供）

▲Versace 2021秋冬形象照 。（圖／品牌提供）

▲Versace 2021秋冬形象照 。（圖／品牌提供）

▲杜娃黎波演繹全新La Greca圖案單品 。（圖／品牌提供）

此次杜娃黎波演繹Versace 2021秋冬形象照曝光，由攝影師組合Mert 及Marcus操刀，杜娃黎波罕見以眉上瀏海紅棕色長髮亮相，與過往風格產生極大差異，她身穿印花大衣坐在鏡頭前，並演繹全新La Greca圖案手袋。

此圖騰由創意總監Donatella Versace將經典印花重新翻玩，呈現於手提包、服飾等單品上，杜娃黎波輕鬆帶貨展現強大時尚表現力。換一身造型，杜娃黎波更以圖騰裙裝與同款手提包出鏡，一手拉扯頭髮，厭世臉形象很吸睛，她也進一步表示：「能夠與Donatella緊密合作和分享我們對時尚的熱愛，令人難以置信，與她合作的過程令我畢生難忘。」

關鍵字：

杜娃黎波, Dua Lipa, Versace , 2021, 秋冬

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