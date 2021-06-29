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別放棄頭髮顏值！「秀髮狀況別」困擾，為你一一解救

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▲▼宅在家保養頭髮。（圖／翻攝自IG）

▲宅在家防疫也別忘了顧好秀髮。（圖／品牌提供、翻攝自IG/christopherobinparis）

記者曾怡嘉 / 台北報導

爆熱出汗出油的夏季，天天在家上班不出門，素顏無造型的頭髮，讓人看了好沒精神，夏日居家工作，別放棄秀髮顏值，《ET FASHION》精選宅在家超好用的秀髮產品，讓你的髮型隨時顏值到位！

#狀況1 髮根出油扁塌

▲▼宅在家頭髮保養。（圖／品牌提供）

▲萊法耶 MELALEUCA 白千層抗屑去角質平衡菁華，75ml，1,680元。

欲解除垂頭喪氣的髮根，就從解放頭皮開始，尤其是油脂分泌相對旺盛的夏季，更要讓悶熱頭皮獲得舒緩解放，萊法耶的去角質平衡菁華，富含草本涼感精油成分，可幫助療癒頭皮、加強掃除髒污、老廢堆積角質與酷暑疲憊感，打開髮膚毛孔通道。

#狀況2 染後布丁髮超尷尬

▲▼宅在家頭髮保養。（圖／品牌提供）

▲巴黎萊雅 優媚霜時尚魅力系列，#6.13 奶茶棕，359元。

疫情緊張沒辦法出門補染，不妨利用在家空檔在家染髮，萊雅全新推出優媚霜時尚魅力系列彩染霜，連最新韓劇「無法抗拒的他」女主角韓素希都入坑#6.13奶茶棕，幫助快速提淺髮色。

#狀況3 用腦過度白髮冒不停

▲▼宅在家頭髮保養。（圖／品牌提供）

▲50惠 黑髮激活精華，120m，1,799元。

白髮冒不停，頻繁使用染髮劑又擔心傷害頭皮、影響健康，50惠推出全新黑髮激活精華，結合瑞士專利活性喚黑複合物和50種珍貴養潤成分，能延緩頭皮老化，活化強韌髮根，讓烏黑秀髮健康生長，看起來更年輕。

#狀況4 頭皮飄異味

▲▼宅在家頭髮保養。（圖／品牌提供）

▲DEOCO 白泥淨味洗髮乳，350ml，649元。

枕頭、梳子聞起來總有說不出的頭皮味？日本研究發現，隨著年齡增長身上的體味會跟著改變。日本樂敦推出DEOCO白泥淨味洗髮乳，含獨特白泥配方，和有效抑菌成分IPMP，能吸附多餘油脂，深層洗淨頭皮汙垢，同時添加清爽甜香，洗髮後能自然散發如少女身上蜜桃和椰子般的清香。

關鍵字：

秀髮, 頭皮, 困擾

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