曾莞婷綠色壓紋裙神似「美人魚」美翻！　網友搗亂：我覺得像釋迦

記者王則絲／台北報導

女星曾莞婷日前一連貼出多張三級警戒前所拍攝的雜誌畫報，一連換穿多套造型，舉凡慵懶氣質、時髦套裝、前衛服裝都駕馭得游刃有餘，其中一套曾莞婷穿著拼接短版上衣與綠色壓紋裙子，被粉絲們狂讚：「根本是美人魚」但也有網友來搞笑搗亂：「第一眼以為是榴槤」、「我覺得比較像釋迦。」讓女神也哭笑不得。

曾莞婷在四月時曾為《JAZKO》雜誌拍攝一組時尚大片，近期終於釋出了，她開心表示：「因為每套都太好看了，所以我要瘋狂洗版。」在IG上一連Po出6套造型，讓粉絲們狂呼：「女神！」

其中一套曾莞婷穿著LOUIS VUITTON的拼接短版上衣，搭配MONCLER的綠色壓紋裙裝，明亮的色調加上裙裝特殊的絎縫紋路，宛如魚鱗一般延伸而下，難以駕馭的前衛服裝，她卻詮釋得相當輕鬆，粉絲們也看出造型亮點，紛紛大讚：「好像美人魚」、「好像美人魚公主」、「極瘦美女才能駕馭這裙子」不過也有網友不懂這樣的時尚設計：「第一眼以為是榴槤」、「我覺得像釋迦」、「我以為抹茶口味的鯛魚燒。」讓女神哭笑不得回應：「哪裡像！」

其他造型中，曾莞婷也穿上了來自MICHAEL KORS的連身褲裝，並化上特殊的魅惑煙燻妝容，擺出厭世表情擺拍，酷帥的樣貌狂吸讚，連女生粉絲都說：「被姐帥醒」、「好厭世，帥！」另一套Ferragamo的格紋套裝，曾莞婷自己也大讚：「我最喜歡的一套衣服，完全襯托出我優雅的氣質跟靈魂。」還不忘吐槽自己一番：「哪裡有氣質了到底。」但粉絲依然相當捧場。

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