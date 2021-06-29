巴黎男裝周／Paul Smith聯名Porter尼龍包超燒！　TB灰潮運動裝曝光

記者鮑璿安／台北報導

疫情打亂時尚界腳步，雖然有不少品牌陸續恢復實體走秀，但THOM BROWNE仍是選在春夏巴黎時裝週發佈最新短片，取代過往新品發表模式，以30分鐘的「微電影」描繪馬拉松跑者的形象，穿著TB標誌性「紅白藍」三色，少了模特兒加持卻不減時尚魅力。Paul Smith則迎來了與日本品牌Porter的首度聯名，為招牌尼龍包款換上新裝，簡直是男友必敗單品。

▲THOM BROWNE在2022 春夏巴黎時裝週呈現短片《期盼明日》，灰色緊身跑步裝為本季新作。（圖／品牌提供）

THOM BROWNE在2022 春夏巴黎時裝週呈現短片《期盼明日》，描述了一位馬拉松跑者在訓練中的孤獨自得，長達30分鐘的片段，一再重複跑者在新墨西哥州荒野的訓練過程，孤身一人卻不曾孤獨。事實上，設計師Thom Browne本人就很熱愛跑步，曾透露自己養成每日跑步的習慣，至少跑上12公里。

而他自去年 （2020年）10 月就在洛杉磯體育館，為 2021 年春季系列拍攝首部以運動員為特色的電影，Thom Browne希望能透過服裝襯托電影故事。由此呈現出THOM BROWNE的新系列，正是以適合跑步的灰色緊身套裝為標誌，三件套西裝單品包括夾克、背心、襯衫，下身則搭配淺灰色的百褶裙，展現經典的制服美學，另外還加入了泡泡紗元素夾克，不分男女界限皆可演繹。

▲Paul Smith以戶外大自然氛圍展開系列設計，向日葵印花處處可見 。（圖／品牌提供）

同樣在巴黎男裝周亮相的Paul Smith，則以戶外大自然氛圍展開系列設計，一眼望去托斯卡納赤陶色、錫灰色與紅土色帶來療癒享受，向日葵印花圖案重複運用，以嵌花針織圖案或是緹花刺繡的形式表現。本季更迎來與日本品牌Porter的首度合作，將Paul Smith鮮明的彩條注入Porter經典Tanker系列，品項從小包到大行李袋全到齊。

▲與日本品牌Porter的首度合作包款 。（圖／品牌提供）

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