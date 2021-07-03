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百年靈消暑色女錶曝光　橘色特別版彩虹時標吸睛

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▲▼ Breitling,名士 。（圖／公關照）

▲百年靈推出充滿夏日風情的Superocean Heritage 57’ Pastel Paradise腕錶。（圖／翻攝百年靈提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

邁入炎炎夏日，繽紛錶款盡出，百年靈（Breitling）發表夏季白、海藍色、薄荷綠和冰拿鐵4種不同面盤色，以及一款有彩虹時標的Superocean Heritage 57’ 超級海洋文化腕錶Pastel Paradise膠囊系列腕錶，不僅展現色彩魅力，38毫米錶徑也顯得有個性，完美呼應當紅的運動時尚。

▲▼ Breitling,名士 。（圖／公關照）

▲百年靈Superocean Heritage 57’ Pastel Paradise腕錶彩虹款（左起）142,000元，其他4款各137,000元。
 

百年以1950年戴潛水錶為藍本，創作Superocean Heritage ’57超級海洋文化腕錶Pastel Paradise膠囊系列，由於運動風外型輔以明亮色彩，流露海濱休閒的氣氛，除了純色的夏季白、海藍色、薄荷綠和冰拿鐵4款，最特別的是橘色錶款，時標和指針塗有Super-LumiNova®夜光塗層，呈現紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫的繽紛七彩色調。此系列均配有快拆錶帶系統，另有檸檬色和覆盆子冰沙紅色錶帶可供替換。

▲▼ Breitling,名士 。（圖／公關照）

▲百年靈Superocean Heritage 57’ Pastel Paradise腕錶橘色款擁有彩虹時標，142,000元。
 

名士（BAUME & MERCIER）也於夏季推出清新色調錶款，最吸睛是淺綠色的利維拉（Riviera）36毫米石英錶，承襲此系列獨特的十二邊形錶圈造型，面盤特別點綴航海風格水波飾紋，整體顯得年輕活潑，具備「Fast Strap」快拆錶帶更換系統，可輕鬆更換不同顏色的橡膠錶帶或精鋼鍊帶。

▲▼ Breitling,名士 。（圖／公關照）

 

▲名士利維拉系列淺綠色石英腕錶，53,400元。（圖／名士提供）

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關鍵字：

百年靈, BREITLING, 名士, BAUME & MERCIER

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