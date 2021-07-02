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Rosé粉藍裙、麻花辮被封「人間艾莎」　完美駕馭災難「裙＋褲」穿搭

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記者王則絲／台北報導

大勢韓女團BLACKPINK成員Rosé，身為行程滿檔的大明星，近日特別登上新韓綜節目《盼望的大海》第一期助陣，並在播出當天於IG上貼出錄影時的造型自拍美照圖輯，順道替節目宣傳。只見Rosé身穿一襲粉藍色碎花洋裝，並將一頭金髮綁成麻花辮子，被網友們封為「人間艾莎」，而她在裙裡多搭了件牛仔褲的穿搭法，也引起粉絲討論：「我們穿是怪，Rosé這樣穿是仙女。」

▲Rose 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé參演新韓綜《盼望的大海》第一期。（圖／翻攝自IG@jtbc.insta）

BLACKPINK在全球都擁有巨量的粉絲，團體即將迎來成團五週年，並將推出《BLACKPINK THE MOVIE》紀念電影，而Rosé先前則被拍到現身美國洛杉磯，所以這回的穿搭造型美照為她的庫存照片。

▲Rose 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé對鏡自拍當天造型，被網封為「人間艾莎」。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

Rosé身穿REFORMATION的粉藍色碎花連身裙，方領與抓皺公主澎袖為時下最流行的設計，加上Rosé將一頭淺金髮綁起一條麻花辮垂在一側肩上，令粉絲不禁聯想到迪士尼電影《冰雪奇緣》中擁有法力的「艾莎公主」，因此被網友們封為「人間艾莎」。

▲Rose 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé完美駕馭災難「裙＋褲」穿搭。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

不過視線往下移動，會看見Rosé在連身裙裡頭內搭了一件牛仔褲，這樣的「裙＋褲」造型結合了甜美與率性，特別符合Rosé的氣質，不過不免有些人提出疑惑：「褲子多少有點多餘」、「為什麼要穿褲子？」仔細一看才知道，原來這件裙子的開衩非常高，粉絲紛紛站出力挺：「這裙子開衩太高了，怪不得還要穿條牛仔褲，Rosé很讓人放心」、「這條裙子裡面好像還真得穿條褲子。」且一般人不會輕易嘗試的穿搭方式，Rosé卻駕馭得非常好，「連衣裙配牛仔褲明明很奇怪，但Rosé穿上就變成怪可愛了啊」、「果然美女穿啥都好看。」

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關鍵字：

Rose, Rosé, blackpink, 人間艾莎

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