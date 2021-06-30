3大星座「發火像撿到槍」！　牡羊變臉超快、第一名有多遠躲多遠

▲「發飆像撿到槍」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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許多人平常雖然很少發脾氣，但是一被踩到地雷，就好像「撿到槍」一樣，擁有讓對方閉嘴並且立刻退散的能力，完全不是好惹的，最好有多遠躲多遠比較安全，以下就公開「發飆像撿到槍」星座Top 3 ，看看你上榜了沒。

Top 3 牡羊座

牡羊座連脾氣也像是三分鐘熱度，說來就來絲毫不給對方準備時間，他們絕對不會上演忍氣吞聲的小劇場，只要抑制不住怒火就會立刻爆發，而且嘴巴一張開就停不下來，除非有感覺到對方認錯的誠意，否則不會放過他。但是牡羊的好處就在於不會特別記仇，只要當面說開了、化解不愉快，還是能夠繼續當朋友。

Top 2 天蠍座

天蠍座一旦被踩到地雷，平常話少的模樣全都消失了，會如同「撿到槍」一樣戰鬥力激增，而且只要爆發後，說什麼都已經來不及彌補了，天蠍不會給對方第二次機會，因為「原諒」兩個字並不在他們的字典裡，取而代之是關係降到冰點，可別小看天蠍的記性，沒有什麼「過段時間就好了」，他們只會一直記在心裡。

Top 1 獅子座

獅子座屬於天生撿到槍，不要以為獅子每次都不介意很好相處，要是有人想騎在他們頭上，那就是自討苦吃了，因為獅子絕對會給對方顏色瞧瞧，他們的吵架模式是硬碰硬，並不害怕有什麼損失，屬於完全豁出去不管後果的狀態，所以要比脾氣硬，獅子肯定沒在怕。

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