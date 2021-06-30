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LISA炫腹亮最高等級AB線　加碼裸肩秀百萬寶格麗項鍊

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▲▼LISA BVLGARI 。（圖／公關照）

▲LISA拍攝台灣《Vogue》七月號封面，露出腹部最高級別的AB線。（圖／翻攝voguetaiwan IG）

記者陳雅韻／台北報導

「人間芭比」的BLACKPINK成員LISA是時尚圈寵兒，近日登上台灣《Vogue》七月號封面，戴上她所代言的寶格麗（BVLGARI）B.zero1系列珠寶，大秀女神氣場，特別是她穿黑色斜肩小可愛搭牛仔褲的造型，再次讓粉絲見證她緊實的身材，特別是她有「炫腹」最高級別的AB線，難怪她最愛穿露肚裝。

▲▼LISA BVLGARI 。（圖／公關照）

▲LISA全身佩戴代言的寶格麗B.zero1系列珠寶。

此次LISA登上《Vogue》連換多套造型，都搭配她所代言的寶格麗B.zero1系列珠寶，款式包括大眾熟悉的鍊墜、戒指、手環與中央如鉚釘的B.zero1 Rock系列戒指等，最新款為B.zero1 Chain白K金鑽石項鍊，其鍊結造型的頸鍊全密鑲美鑽，LISA裸肩演繹此新作，性感極了。

▲▼LISA BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗B.zero1 Chain系列白K金鑽石頸鍊，1,699,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼LISA BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼LISA BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗B.zero1系列黃K金鑲鑽頸鍊（左）313,600元， B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指238,900元。

而LISA勤於健身的成果，則展現在她的每一套炫腹造型，身為CELINE藝術總監Hedi Slimane欽點的品牌全球大使，她一穿再穿CELINE小可愛做宣傳，此次登上台灣《Vogue》七月號雜誌，也選穿黑色小可愛露出傲人腹肌，尤其她的腹部中間有被稱為AB線的深邃腹溝超級吸睛，是訓練難度很高的的曲線。

▲▼ LISA 。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲LISA多次穿代言品牌CELINE小可愛宣傳。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

►Lisa胸前「只扣一顆」深V視角太邪惡　時尚大片生圖比精修還辣

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關鍵字：

Lisa, 人間芭比, CELINE, BVLGARI, 寶格麗

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