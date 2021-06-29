台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈　特賣商品3折起

▲TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店整體營造，很有東京街頭的氛圍。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

由潤泰集團以加盟方式所開設的TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店，因搭配街道整體氣氛與建築物外觀，被網友大讚超有代官山風格，在附近流連或是去書店走走的時候簡直「彷彿在東京」，今（6／29）潤泰表示該店將在7／18正式熄燈，故從7月起舉行店內特賣，優惠3折起。

▲TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店預計在7／18熄燈。（圖／潤泰提供）

TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店於2017年11月開幕，裝潢採用原木為基調，共有2層樓，採用大片落地窗引入光源，加上建築物的營造，非常有東京街頭的風格，還有能讓寵物主休憩的戶外座位，花圃旁還貼心設計寵物綁繩區與喝水區，整體書店與街道等周邊氛圍相當悠閒，也被網友稱為是「台北最美蔦屋」。

▲店內採用大量原木裝潢，營造質感。（圖／記者蔡惠如攝）

獲選「全球10大最美書店」之一的日本蔦屋書店，其海外品牌TSUTAYA BOOKSTORE在2016年進軍台灣，並已加盟方式讓潤泰開設松山站前店，今潤泰宣布該店將於7／18結束營業，於7／1起至最後營業日，舉行回饋特賣，店內書籍及文禮用品全面3折起，還有推薦銀座蔦屋書店原創及浮世繪巨擘葛飾北齋限定販售商品也將出清。

▲銀座蔦屋書店360度富士山BOOK，原價1,683元，特價505元。（圖／潤泰提供）

▲MARK'S防潑水收納包，原價950元起，特價285元起。（圖／潤泰提供）

然而先別急著傷心，業者表示，全新的Work Style提案的TSUTAYA BOOKSTORE將於第三季在隔壁的CITYLINK松山壹號店3F開幕，而店面大小也會從松山站前店的180坪擴大至380坪，將會以書店與物販為主體。

▲即將新開幕的TSUTAYA BOOKSTORE松山店入口3D圖。（圖／潤泰提供）