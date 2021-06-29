一敷補水超有感！夏季保濕面膜盤點，別讓細紋提早冒出來

▲夏季別忘了做好保濕，否則細紋找人門。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

炎炎夏日氣溫飆高，冷氣一開就是24小時，肌膚乾燥缺水，小心乾紋就跑出來見人，因此夏季更需要長效保濕，增強肌膚健康才能輕鬆的抵禦外在傷害，盤點保濕面膜新品，一膚補水超有感，澎潤膚觸一摸就能感受。

▲Sisley 瞬間保濕緊膚面膜，60ml，4,100元。

獨特凝膠質地，無須沖洗超方便，內含高濃縮百合花活性萃取，強效補水為肌膚解渴，鳶尾花活性萃取，能保持角質層健康水分，將水分牢牢鎖住，偕同頂級玫瑰活性萃取，給予肌膚舒緩、緊實感，也可當作晚安面膜使用。

▲東森自然美 森美妍 特潤煥白透亮面膜，3片，815元。

以天然植物纖維與硅藻泥製成的4D微導蜂巢氣墊面膜高載液、高導入的特色，結合多種嫩白成分、複合植萃精華，分層作用，淨白保濕、修護肌膚，縮時高效保養，一掃肌膚暗沉無光，均勻膚色，有感打造完美水潤肌。

▲Oui Organic 玫瑰精萃煥顏保濕面膜，2片，150元。

添加了高度抗氧化的雪花絨萃取、含豐富礦物質及微量元素的墨角藻萃取及極具修護力的精氨酸等多種有效修護抗老成分，使肌膚柔嫩細緻有彈性，重現緊緻澎潤。

▲I DEW CARE 蛋糕冰淇淋水水面膜，100g，700元。

含舒活冰川水成分，有效解決乾荒肌困擾，高濃度玻尿酸讓肌膚喝飽水分；加入強效保濕成分角鯊烷，能長效深度鎖水，洗掉面膜也帶不走的保濕感。

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