10位「95後小花」陸劇女星！趙露思高人氣、林允《美人魚》紅翻天

之前介紹過中國女星有許多分類及稱號，陪伴大家長大的85花，正在勢頭上的90小花，92年生的最強陣容，這次要來介紹95年後的陸劇女星，有些甚至是2000年後出生的，年紀輕輕就大有可為，真的非常厲害，一起來看看有誰吧？

1.關曉彤

▲童星起家的關曉彤演藝經歷非常豐富（圖／關曉彤＠微博）



前四位是官方公認的「演技派新生代四小花」，1997年出生的關曉彤，2001年就出道了，童星起家的她演藝經歷非常豐富，很多人可以說是看著她長大的，還因此有國民閨女的稱號，原本人氣很高，自從跟鹿晗承認戀情後，人氣開始受影響，加上近幾年的劇《鳳囚凰》、《甜蜜暴擊》、《極光之戀》品質參差不齊，雖然知名度最高，但如何交出穩定的代表作是她的最大的課題！

2.張子楓

▲張子楓出演電影《唐山大地震》得到百花獎最佳新人獎（圖／張子楓＠微博）

2001年出生的張子楓，2006年在馮小剛導演電影《唐山大地震》中出道，也因為這部作品得到百花獎最佳新人獎，年紀輕輕就非常厲害，張子楓的作品重心以電影為主，曾和周迅合作過《你好，之華》得到第55屆金馬獎最佳女配角獎提名，電影《快把我哥帶走》、《我的姐姐》都有相當亮眼的成績，演技一直備受肯定！

3.張雪迎

▲張雪迎也是童星起家（圖／張雪迎Sophie＠微博）



1997年出生的張雪迎，2003年就開始演戲，也是童星起家，在《美人無淚》中飾演宛寧，《神鵰俠侶》中飾演郭襄，兩部劇讓她人氣激升，原本是大家都喜歡的人氣小妹妹，但是2018年楊紫和秦俊傑官宣分手，張雪迎和秦俊傑在片場共吃一碗胡辣湯的影片流出，她的人氣就直直衰退，被全網罵到臭頭，雖然參加《演員的誕生》表現被章子怡誇獎，電影《狗十三》中演技備受好評仍然無法洗白，期待張雪迎能再交出個代表作，由黑轉白啊！

4.文淇

▲文淇是金馬史上年齡最小的影后入圍者（圖／演員文淇＠微博）



2003年出生的文淇，其實是在台灣出生的女孩，2007年全家移居中國，2013年才出道，文淇也是電影掛，2017年就以電影《嘉年華》和《血觀音》入圍第54屆金馬獎最佳女主角與最佳女配角，最後也拿下了女配角，也是金馬史上年齡最小的影后入圍者，演技表現沒話說，文淇的作品也是穩定輸出中，她現在才17歲未來一定大有可為啊！

5.趙露思

▲趙露思是目前陸劇中最有人氣的95後小花（圖／趙露思的微博＠微博）

1998年生的趙露思，雖然2017年才出道，但是人氣可以說是扶搖直上，是目前陸劇中最有人氣的95後小花，《哦！我的皇帝陛下》、《三千鴉殺》、《傳聞中的陳芊芊》、《我，喜歡你》、《長歌行》等劇都有非常好的表現，不管演主角或配角，趙露思總是能成功引起大家的注意，目前也還有多部待播劇《國子監來了個女弟子》、《且試天下》等，小甜妹露思一定會繼續帶給大家更多驚喜的！

6.宋祖兒

▲宋祖兒近來跟阮經天的緋聞，人氣大受影響。（圖／宋祖兒lareina＠微博）



同樣是1998年出生，宋祖兒7歲就出道了，在《寶蓮燈前傳》出演小哪吒，可愛的造型和外表讓大家一看就喜歡，不過她中間去美國讀書五年，回來後新生代演員間競爭更激烈，卻沒有拿出更讓人眼睛一亮的作品，加上跟阮經天的緋聞，人氣也是大受影響。

7.林允

▲林允出演周星馳電影《美人魚》女主角而走紅。（圖／林允Jelly＠微博）

1996年出生的林允，2016年因為出演周星馳電影《美人魚》女主角而走紅，一出道就是人氣巔峰，不過後面的作品《爵跡》、《一吻定情》、《鬥破蒼穹》、《蝸牛與黃鸝鳥》品質參差不齊，加上演技也被部分網友質疑，林允的課題就是要拿出和出道作一樣的水準，交出新的代表作品。

8.楊超越

▲楊超越全方位發展（圖／楊超越＠微博）

1998年出生的楊超越，跟其他人比較不同，一開始是先以CH2女團成員出道，2018年在《創造101》中以第三名成績進入「火箭少女101」出道，從選秀節目出身人氣自然不用說，戲劇作品上《且聽鳳鳴》、《仲夏滿天心》等劇也是頗有話題，不過演技部分還有進步的空間，不過楊超越本身就是全方位發展，歌手、綜藝、戲劇都期望她能有亮眼的成績啦！

9.周也

▲周也因為《山河令》顧湘一角而知名度大增（圖／周也yeah＠微博）

1998年出生的周也，是北電科班出生，2019年才出道的她，以電影《少年的你》的反派角色引起關注，2020年也因為《山河令》顧湘一角而知名度大增，周也還有幾部待播電影及陸劇，雖然作品數量還不多，但相信她的人氣一定能慢慢上升的！

10.李蘭迪

▲李蘭迪13歲時就開始演戲（圖／李蘭迪＠微博）



1999年出生的李蘭迪，13歲時就開始演戲，在《中國式關係》、《秘果》、《無心法師II》、《你好，舊時光》都有不錯的表現，但2019年《夢回》的表現被網友吐槽到爆，其實李蘭迪演技不錯跟長相也很清新，如何找到適合自己的角色，重新交出好的作品呢？

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