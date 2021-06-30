fb ig video ETtoday search mobile

10位「85花」陸劇女星！倪妮、劉詩詩狂上熱搜　趙麗穎獨自拼出一片天

>

如果熟悉中國娛樂圈的人一定對「85花」這個詞不陌生，在更早有「四大花旦」趙薇、章子怡、周迅、徐靜蕾稱霸，而後女明星輩出，原本使用「四小花旦」一詞，但有大量人氣女星都是1985年前後出生，所以粉絲就開始使用「85花」這個詞，這幾位女星可以說是陪著大家一起長大，網路上還流傳過一句話「誰沒愛過85花？」，讓我們來看看他們的發展如何吧！

1.楊冪

▲楊冪歷經了結婚生子、離婚、開公司等大事件都沒影響她的人氣。（圖／微博＠楊冪）

童星出身的楊冪，2009年因為《仙劍奇俠傳三》一人分飾兩角，人氣超激升，後續的作品《美人心計》、《宮鎖心玉》、《孤島驚魂》、《小時代》系列、《三生三世十里桃花》等劇反應都非常好，站穩了一線流量女星地位，雖然楊冪歷經了結婚生子、離婚、開公司等大事件，但一點都沒有影響到她的人氣及事業心，楊冪旗下的女星發展也都不錯！

2.劉詩詩

▲劉詩詩因《仙劍奇俠傳三》知名度大開。（圖／微博＠劉詩詩）

劉詩詩也是因《仙劍奇俠傳三》知名度大開，直到2010年因為《步步驚心》大爆紅，後續作品《軒轅劍之天之痕》、《女醫明妃傳》、《醉玲瓏》等也都反應相當熱烈，不過劉詩詩2015年結婚後，就比較低調，結束與唐人的合約，自己成立工作室，近期的兩部新劇《親愛的自己》、《流金歲月》也不同於以往的風格，看得出來劉詩詩正在嘗試轉型。

3.唐嫣

▲唐嫣也是因《仙劍奇俠傳三》而一舉成名。（圖／微博＠唐嫣）

唐嫣也是因《仙劍奇俠傳三》而一舉成名，後續也主演許多愛情偶像劇《夏家三千金》、《愛情睡醒了》等，可愛的傻白甜形象深植人心，不過2012年唐嫣合約到期，自己成立工作室，資源瞬間減少許多，直到2014年才以《金玉良緣》重拾人氣，後續的《何以笙簫默》、《克拉戀人》、《錦繡未央》反應也都非常好，2018年唐嫣也跑去結婚生子，自己當老闆的唐嫣也努力的栽培旗下藝人中。

▲楊冪、劉詩詩、唐嫣三人因為《仙劍奇俠傳三》一起成名。（圖／微博@嘉人）

前三位可以說是提到85花一定會提到的人，楊冪、劉詩詩、唐嫣三人因為《仙劍奇俠傳三》一起成名，三人的友情也是讓網友霧裡看花，起初楊冪和劉詩詩感情超級好，經常出遊合照，兩人的閨蜜情讓粉絲津津樂道，但後來因故疏遠，楊冪婚禮沒邀請劉詩詩，倒是唐嫣是唯一的伴娘，後來楊冪和唐嫣漸漸走得近，經常在各種場合展現兩人的友情，但是不知為什麽唐嫣的婚禮，楊冪也沒出席，但最近三人在雜誌合照中相擁，讓粉絲哭喊感動，雖然我們不是當事人，不過看到童年的女神們都好好的就心滿意足啦！

4.趙麗穎

▲趙麗穎則是後起奮發的85花代表。（圖／微博@趙麗穎）

趙麗穎則是後起奮發的85花代表！2011年因為在《新還珠格格》中飾演晴兒而開始有知名度，後續的作品《宮鎖珠簾》、《陸貞傳奇》、《杉杉來了》而人氣大暴增，自己也出來成立工作室，接著《花千骨》、《楚喬傳》、《知否知否應是綠肥紅瘦》、《有翡》每一部劇都是超熱播，趙麗穎可以說是流量和作品質量都非常好，雖然和馮紹峰歷經結婚生子、離婚風波，但趙麗穎有演技、又會挑劇本，對事業也很有想法，近期開始轉型挑戰懸疑劇《誰是兇手》，大家可以繼續看著穎寶的突破啦！

5.劉亦菲

▲劉亦菲仙氣形象深植人心。（圖／微博@劉亦菲）

2002年出道的劉亦菲，因為《天龍八部》的王語嫣、《仙劍奇俠傳》的趙靈兒和《神鵰俠侶》的小龍女等角色瞬間爆紅，仙氣形象深植人心，不過劉亦菲從2007年開始就進軍電影圈，拍過《倩女幽魂》、《四大名捕》系列、《銅雀台》等電影，演了許多美女角色，不過因為《花木蘭》爭議鬧得沸沸揚揚，電影成績也不如預期，目前劉亦菲有一部正在拍攝的陸劇《夢華錄》，可以再看看能否東山再起！

6.倪妮

▲倪妮近期在時尚圈熱絡。（圖／微博@倪妮V）

倪妮的出道作就是在張藝謀導演的《金陵十三釵》飾演女主角「玉墨」，打著謀女郎的旗號一戰成名，倪妮早期作品以電影居多，《我想和你好好的》、《匆匆那年》、《新娘大作戰》等劇都滿有知名度，直到2018年才開始演陸劇《天盛長歌》、《宸汐緣》、《流金歲月》好評也居多，倪妮感覺還有很大的發展空間。

7.Angelababy

▲Angelababy人氣一直很高。（圖／微博@Angelababy）

身為85花之一的Angelababy，影劇事業上雖然成績上不如其他85花，其實她演過的作品也非常多，只是時常被網友拿出來討論的演技問題拖累了她，但在綜藝節目《奔跑吧兄弟》中的表現也替她贏來了許多名氣，早期和黃曉明的高調戀愛也是紅透半邊天，就算沒看過她演戲也會知道她是誰，Angelababy的人氣還是很高，就看她有沒有辦法克服問題啦！

8.佟麗婭

▲佟麗婭也是新疆美女出身（圖／微博@佟麗婭）

佟麗婭也是新疆美女出身，2008年因為在《母儀天下》中飾演趙飛燕而開啟知名度，後來《宮》、《北京愛情故事》、《致我們終將逝去的青春》也有延續熱度，佟麗婭在電影和電視劇有多部作品，2012年自己成立工作室，2014年和陳思誠結婚，但因男方屢次被拍到劈腿，終於在2021年宣布離婚，網友們都是一片叫好，相信揮別陰霾的她可以再挑戰更多作品！

9.馬思純

▲7歲就開始演戲的馬思純，演戲經歷非常豐富（圖／微博@馬思純）

有部份人提到85花時也會把1988年出生的馬思純算進來，7歲就開始演戲的馬思純，演戲經歷非常豐富，在電視劇及電影圈成績都很好，因為《左耳》入圍過第52屆金馬獎最佳女配角，因為《七月與安生》與周冬雨一起拿下第53屆金馬獎最佳女主角獎，陸劇方面《將軍在上》、《橙紅年代》、《你是我的城池營壘》反應也都很好，馬思純的演技很厲害，不過網友對她身材的抨擊、網路霸凌讓她深受憂鬱症所苦，也因藥物影響體型也忽胖忽瘦，大家真的不要對女明星太過嚴格，網路發言前也要三思啊！

10.景甜

▲網友表示景甜自己就是個「人間富貴花」。（圖／景甜＠微博）

因為資源眾多，被大家戲稱捧不紅的景甜，一出道就引起許多討論，電影《戰國》、《警察故事2013》、《長城》、《金剛：骷髏島》等都是大片大製作，不過最近景甜憑著《司藤》交出了漂亮的成績單，總算是一吐怨氣，網友也表示景甜自己就是個「人間富貴花」，85花不算她也不要緊，自成一派的景甜總是會給大家驚喜，目前還有待播劇的她讓我們期待一下吧！

【延伸閱讀】

人紅戲不紅？「最不會挑劇本」的6位陸劇女星，人氣高也擋不住爛劇情啊！

看到心癢癢！10位「超會接吻」的陸劇男星，鍾漢良、宋威龍通上榜！

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, 陸劇, 女星, 楊冪, 劉詩詩

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈　特賣商品3折起

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈　特賣商品3折起

女生注意！「5種男人」別碰，寧願單身也要閃得遠遠的

女生注意！「5種男人」別碰，寧願單身也要閃得遠遠的

「小熊軟糖」夢幻愛心、戒指造型一次擁有　易開罐草莓蛋糕好欠吃

「小熊軟糖」夢幻愛心、戒指造型一次擁有　易開罐草莓蛋糕好欠吃

AirPods超低價！5290元→3988元　視訊開會、追劇、聽音樂必備 LISA炫腹亮最高等級AB線　加碼裸肩秀百萬寶格麗項鍊 用香蕉降體脂超簡單！　「超強吃法」3分鐘完成還能清腸胃 Lisa胸前「只扣一顆」深V視角太邪惡　時尚大片生圖比精修還辣 IU穿吊帶褲大玩「裡面沒穿」視角耍辣　白皙美腿佔據版面 「洗衣機使用5大NG錯誤」小心越洗越髒！最後一個80%人都犯過 一敷補水超有感！夏季保濕面膜盤點，別讓細紋提早冒出來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面