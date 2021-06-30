10位「85花」陸劇女星！倪妮、劉詩詩狂上熱搜　趙麗穎獨自拼出一片天

如果熟悉中國娛樂圈的人一定對「85花」這個詞不陌生，在更早有「四大花旦」趙薇、章子怡、周迅、徐靜蕾稱霸，而後女明星輩出，原本使用「四小花旦」一詞，但有大量人氣女星都是1985年前後出生，所以粉絲就開始使用「85花」這個詞，這幾位女星可以說是陪著大家一起長大，網路上還流傳過一句話「誰沒愛過85花？」，讓我們來看看他們的發展如何吧！

1.楊冪

▲楊冪歷經了結婚生子、離婚、開公司等大事件都沒影響她的人氣。（圖／微博＠楊冪）

童星出身的楊冪，2009年因為《仙劍奇俠傳三》一人分飾兩角，人氣超激升，後續的作品《美人心計》、《宮鎖心玉》、《孤島驚魂》、《小時代》系列、《三生三世十里桃花》等劇反應都非常好，站穩了一線流量女星地位，雖然楊冪歷經了結婚生子、離婚、開公司等大事件，但一點都沒有影響到她的人氣及事業心，楊冪旗下的女星發展也都不錯！

2.劉詩詩

▲劉詩詩因《仙劍奇俠傳三》知名度大開。（圖／微博＠劉詩詩）

劉詩詩也是因《仙劍奇俠傳三》知名度大開，直到2010年因為《步步驚心》大爆紅，後續作品《軒轅劍之天之痕》、《女醫明妃傳》、《醉玲瓏》等也都反應相當熱烈，不過劉詩詩2015年結婚後，就比較低調，結束與唐人的合約，自己成立工作室，近期的兩部新劇《親愛的自己》、《流金歲月》也不同於以往的風格，看得出來劉詩詩正在嘗試轉型。

3.唐嫣

▲唐嫣也是因《仙劍奇俠傳三》而一舉成名。（圖／微博＠唐嫣）



唐嫣也是因《仙劍奇俠傳三》而一舉成名，後續也主演許多愛情偶像劇《夏家三千金》、《愛情睡醒了》等，可愛的傻白甜形象深植人心，不過2012年唐嫣合約到期，自己成立工作室，資源瞬間減少許多，直到2014年才以《金玉良緣》重拾人氣，後續的《何以笙簫默》、《克拉戀人》、《錦繡未央》反應也都非常好，2018年唐嫣也跑去結婚生子，自己當老闆的唐嫣也努力的栽培旗下藝人中。

▲楊冪、劉詩詩、唐嫣三人因為《仙劍奇俠傳三》一起成名。（圖／微博@嘉人）



前三位可以說是提到85花一定會提到的人，楊冪、劉詩詩、唐嫣三人因為《仙劍奇俠傳三》一起成名，三人的友情也是讓網友霧裡看花，起初楊冪和劉詩詩感情超級好，經常出遊合照，兩人的閨蜜情讓粉絲津津樂道，但後來因故疏遠，楊冪婚禮沒邀請劉詩詩，倒是唐嫣是唯一的伴娘，後來楊冪和唐嫣漸漸走得近，經常在各種場合展現兩人的友情，但是不知為什麽唐嫣的婚禮，楊冪也沒出席，但最近三人在雜誌合照中相擁，讓粉絲哭喊感動，雖然我們不是當事人，不過看到童年的女神們都好好的就心滿意足啦！

4.趙麗穎

▲趙麗穎則是後起奮發的85花代表。（圖／微博@趙麗穎）



趙麗穎則是後起奮發的85花代表！2011年因為在《新還珠格格》中飾演晴兒而開始有知名度，後續的作品《宮鎖珠簾》、《陸貞傳奇》、《杉杉來了》而人氣大暴增，自己也出來成立工作室，接著《花千骨》、《楚喬傳》、《知否知否應是綠肥紅瘦》、《有翡》每一部劇都是超熱播，趙麗穎可以說是流量和作品質量都非常好，雖然和馮紹峰歷經結婚生子、離婚風波，但趙麗穎有演技、又會挑劇本，對事業也很有想法，近期開始轉型挑戰懸疑劇《誰是兇手》，大家可以繼續看著穎寶的突破啦！

5.劉亦菲

▲劉亦菲仙氣形象深植人心。（圖／微博@劉亦菲）



2002年出道的劉亦菲，因為《天龍八部》的王語嫣、《仙劍奇俠傳》的趙靈兒和《神鵰俠侶》的小龍女等角色瞬間爆紅，仙氣形象深植人心，不過劉亦菲從2007年開始就進軍電影圈，拍過《倩女幽魂》、《四大名捕》系列、《銅雀台》等電影，演了許多美女角色，不過因為《花木蘭》爭議鬧得沸沸揚揚，電影成績也不如預期，目前劉亦菲有一部正在拍攝的陸劇《夢華錄》，可以再看看能否東山再起！

6.倪妮

▲倪妮近期在時尚圈熱絡。（圖／微博@倪妮V）



倪妮的出道作就是在張藝謀導演的《金陵十三釵》飾演女主角「玉墨」，打著謀女郎的旗號一戰成名，倪妮早期作品以電影居多，《我想和你好好的》、《匆匆那年》、《新娘大作戰》等劇都滿有知名度，直到2018年才開始演陸劇《天盛長歌》、《宸汐緣》、《流金歲月》好評也居多，倪妮感覺還有很大的發展空間。

7.Angelababy

▲Angelababy人氣一直很高。（圖／微博@Angelababy）



身為85花之一的Angelababy，影劇事業上雖然成績上不如其他85花，其實她演過的作品也非常多，只是時常被網友拿出來討論的演技問題拖累了她，但在綜藝節目《奔跑吧兄弟》中的表現也替她贏來了許多名氣，早期和黃曉明的高調戀愛也是紅透半邊天，就算沒看過她演戲也會知道她是誰，Angelababy的人氣還是很高，就看她有沒有辦法克服問題啦！

8.佟麗婭

▲佟麗婭也是新疆美女出身（圖／微博@佟麗婭）



佟麗婭也是新疆美女出身，2008年因為在《母儀天下》中飾演趙飛燕而開啟知名度，後來《宮》、《北京愛情故事》、《致我們終將逝去的青春》也有延續熱度，佟麗婭在電影和電視劇有多部作品，2012年自己成立工作室，2014年和陳思誠結婚，但因男方屢次被拍到劈腿，終於在2021年宣布離婚，網友們都是一片叫好，相信揮別陰霾的她可以再挑戰更多作品！

9.馬思純

▲7歲就開始演戲的馬思純，演戲經歷非常豐富（圖／微博@馬思純）



有部份人提到85花時也會把1988年出生的馬思純算進來，7歲就開始演戲的馬思純，演戲經歷非常豐富，在電視劇及電影圈成績都很好，因為《左耳》入圍過第52屆金馬獎最佳女配角，因為《七月與安生》與周冬雨一起拿下第53屆金馬獎最佳女主角獎，陸劇方面《將軍在上》、《橙紅年代》、《你是我的城池營壘》反應也都很好，馬思純的演技很厲害，不過網友對她身材的抨擊、網路霸凌讓她深受憂鬱症所苦，也因藥物影響體型也忽胖忽瘦，大家真的不要對女明星太過嚴格，網路發言前也要三思啊！

10.景甜

▲網友表示景甜自己就是個「人間富貴花」。（圖／景甜＠微博）

因為資源眾多，被大家戲稱捧不紅的景甜，一出道就引起許多討論，電影《戰國》、《警察故事2013》、《長城》、《金剛：骷髏島》等都是大片大製作，不過最近景甜憑著《司藤》交出了漂亮的成績單，總算是一吐怨氣，網友也表示景甜自己就是個「人間富貴花」，85花不算她也不要緊，自成一派的景甜總是會給大家驚喜，目前還有待播劇的她讓我們期待一下吧！

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