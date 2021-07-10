確定沒血緣關係？10對「撞臉」陸劇明星　吳謹言與她根本雙胞胎

演藝圈的世界裡帥哥美女非常多，大家喜歡的不外乎小臉、大眼等特質，所以長得像的明星也非常多，這次要來盤點10對「撞臉」陸劇明星，像到會認錯人的程度，這幾組你能完美分辨清楚嗎？

1.王雙&張天愛

▲網友討論王雙像張天愛。（圖／翻攝自微博＠王雙、＠張天愛）

因為在《奈何BOSS要娶我》中飾演女主角夏林而爆紅的王雙，當時在播出時就有網友討論王雙長得像《太子妃升職記》的張天愛了，仔細一看兩人都是瘦長的臉型，下巴線條都非常分明，不過張天愛的五官更深邃一點，但猛然一看照片還是會覺得兩人有點像，都是超級小V臉的美女啊！

2.吳謹言&羅海瓊

▲吳謹言與羅海瓊。（圖／翻攝自微博＠吳謹言、＠羅海瓊）



羅海瓊是演藝圈的資深前輩，大家可能對她沒有印象，年輕時曾演過《像霧像雨又像風》、《大宋提刑官》等劇，當時《延禧攻略》播出時大家都在討論吳謹言長得很像年輕的她，兩人都是大眼小臉，五官架構很相似，眉眼神韻有像啊！

3.王珞丹&白百何

▲王珞丹與白百何。（圖／翻攝自微博＠王珞丹、＠白百何）



這一對就比較奇妙，兩人年紀相同，出道時期也差不多，2007年王珞丹以陸劇《奮鬥》中的米萊大爆紅，後來也演了《杜拉拉升職記》等劇，但後續沒有延續熱度的作品，到2011年生子復出的白百何以《失戀33天》大爆紅，後續的作品《分手合約》、《被偷走的那五年》也都很順利，兩人長得像從出道時期就一直被網友討論，不過近期兩人得新作都較少了。

4.童瑤&章子怡

▲童瑤一出道時就被說是「小章子怡」。（圖／翻攝自微博＠童瑤、＠章子怡）



童瑤一出道時就被說是「小章子怡」，章子怡的演藝成就可說是經歷輝煌，但童瑤的演藝之路就比較艱辛，早期雖然很小有名氣，但沒有演到大爆紅的大熱劇，直到《如懿傳》、《三十而已》才真正讓她大紅，人氣大翻倍，兩人都是長相非常清秀的古典美女，希望兩人都能繼續有好作品啊！

5.孫怡&李沁

▲孫怡和李沁都是現在正紅的陸劇女星。（圖／翻攝自微博＠孫怡、＠李沁）



孫怡和李沁都是現在正紅的陸劇女星，李沁出道比較早，憑藉著《白鹿原》、《楚喬傳》、《慶餘年》等劇站穩女神地位，而孫怡則是因《因為遇見你》、《人生若如初相見》、《涼生，我們可不可以不憂傷》等劇人氣不斷飆升，兩人長得相似不過孫怡比較偏甜美型，而李沁則是氣質型。

6.張鈞甯&劉詩詩

▲張鈞甯和劉詩詩兩人都是出了名的氣質美女。（圖／翻攝自微博＠張鈞甯、＠劉詩詩）



張鈞甯和劉詩詩兩人都是出了名的氣質美女，其實兩人有合作過，劉詩詩2010年拍《步步驚心》的時候，正好張鈞甯也在往中國發展，當時就有滿多網友說兩人長得像，不過兩人近幾年風格越來越不同，希望他們都能有新突破！

7.孫儷&蔣勤勤

▲孫儷剛出道時就有「小蔣勤勤」的名號。（圖／翻攝自微博＠turbosun、＠蔣勤勤）



孫儷剛出道時就有「小蔣勤勤」的名號，兩人都是超級小臉美女，不過孫儷憑著自己優異的演技表現，把標籤撕掉了，看到孫儷只會想叫要她一聲娘娘，蔣勤勤的老公就是在《後宮甄嬛傳》的陳建斌，當時很多網友都超希望蔣勤勤能客串純元皇后呢！

8.佟麗婭&董璇

▲董璇與佟麗婭感情好。（圖／翻攝自微博＠董璇）



這對撞臉組超級可愛，兩人因為很常被說長得像，居然就變成好友了，董璇甚至還去客串過佟麗婭演的《北京愛情故事》，兩人的好感情出了名，經常分享合照，粉絲應該兩位都很喜歡吧！

9.王仁君& 馮紹峰

▲馮紹峰與王仁君。（圖／翻攝自微博＠知否知否應是綠肥紅瘦）



當初有看《知否知否應是綠肥紅瘦》的人對這一組應該不陌生，就是因為這部劇所以兩人才被說長得像，王仁君在戲裡飾演馮紹峰的哥哥盛長柏，兩人古裝造型真的有像啦！

10.戴向宇&陳偉霆

▲戴向宇與陳偉霆。（圖／翻攝自微博＠戴向宇、＠William威廉陳偉霆）



這一對帥哥組合，戴向宇前期在新加坡發展，後期才開始出演陸劇，在《三生三世枕上書》、《贅婿》等劇都有演出，而陳偉霆大家應該都不陌生，會有這個說法主要是有一次媒體在機場拍照，意外發現戴了墨鏡的兩人十分相似，體型髮型都很像，遮住眼睛的話還真的會認錯人呢！

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