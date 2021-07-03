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10位「演技好」陸劇男星！鐘漢良吻技超撩、任嘉倫用眼神開車

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上次介紹過演技不好的陸劇男星，這次要來說說被網友誇讚，換一部戲就換一張臉，陸劇中經常展現好演技的男演員們，高冷不是面癱，調皮不是浮誇，看這幾位男演員的戲都有一種安心感，一起來看看有誰吧？

1.鍾漢良

▲鐘漢良有公認的好演技。（圖／鍾漢良＠微博）

已經是資深前輩的鍾漢良，可以說是公認的好演技，《一觸即發》中一人分飾兩角、《來不及說我愛你》、《何以笙簫默》、《康熙秘史》、《逆水寒》等劇，每一部劇造型時代都不同，但他都能抓到精髓，不管是有深度的文人墨客，還是霸道王爺，或是現代的霸氣總裁，鍾漢良都能完美消化，除了演技之外，吻技也是公認的好，看他的劇真的就是放心，難怪已經快要50歲人氣依舊不減啊！

2.胡歌

▲胡歌因《琅琊榜》而重新爆紅。（圖／電視劇琅琊榜＠微博）

同樣也是資深男神的胡歌，早期的作品偏陽光小生，帶一點痞痞的感覺，想當年有多少人被《仙劍奇俠傳》的李逍遙圈粉，2006年的車禍讓胡歌有了很大的轉變，車禍後胡歌力求轉型，在《辛亥革命》、《如夢之夢》都備受肯定，先後拿了新人獎和男演員獎，2015年因為《琅琊榜》而重新爆紅，演技的成熟度已經轉化到另一個層次，《偽裝者》、《大好時光》等不同時代背景的劇也證明胡歌對角色的消化非常完美，近期胡歌還有一部王家衛執導的電視劇《繁花》正在拍攝中，大家可以期待一下啦！

3.任嘉倫

▲任嘉倫因為《錦衣之下》大爆紅。（圖／任嘉倫Allen＠微博）

默默耕耘許久的任嘉倫，因為《錦衣之下》大爆紅，大家才發現他這麼會演戲，其實任嘉倫在《大唐榮耀》、《秋蟬》的表現也相當不錯，最常被粉絲討論的就是「眼神開車」的演技，因為任嘉倫的已婚身份，雖然在劇裡和女主角不會太親密，但是透過眼神一樣能讓大家感受到男主角的愛意，把大家電得酥麻啊～任嘉倫還有多部待播陸劇《一生一世》、《長安如故》、《馭鮫記之與君初相識》等，期待他繼續給大家驚喜！

4.白宇

▲白宇被網友稱作「劇拋臉」（圖／白宇WHITE＠微博）

白宇雖然有顏值，但是他真的是每一部戲都換一張臉，被網友稱作「劇拋臉」，他早期曾經出演過《微微一笑很傾城》裡搞笑的曹光，近期則是因為《鎮魂》趙雲瀾、《沉默的真相》江陽等劇而大紅，看白宇演戲會忘記他是白宇，真的只會看到劇中的角色，非常厲害！

5.張新成

▲張新成的演技真的沒話說。（圖／張新成＠微博）

雖然年紀輕，但張新成的演技真的沒話說，不管是在《你好，舊時光》、《大宋少年志》、《冰糖燉雪梨》裡都可圈可點，搞笑或是深情都沒問題，最讓人印象深刻的就是《以家人之名》的賀子秋一角，張新成的哭戲當時還上了熱搜，最近播出的《變成你的那一天》中要挑戰女生演技也讓大家非常期待啊！

6.肖戰

▲肖戰因《陳情令》被網友評價為演技好的男演員。（圖／X玖少年團肖戰DAYTOY＠微博）

肖戰因為在《陳情令》中的精彩表現，也被網友評價為演技好的男演員，畢竟他的顏值配上含著淚吹笛的畫面實在太惹人心疼，還有瘋笑的畫面也很讓人驚艷，肖戰在《狼殿下》、《斗羅大陸》中的表現也很不錯，目前還有《餘生，请多指教》和《玉骨遙》兩部待播陸劇，可以再繼續關注一下他的表現啦！

7.白敬亭

▲白敬亭近期演出陸劇都頗受好評（圖／白敬亭＠微博）

白敬亭從出道作《匆匆那年》就有很不錯的表現，後面的《夏至未至》、《天盛長歌》、《平凡的榮耀》也都頗受好評，最近在《你是我的城池營壘》中因為飾演特警隊長邢克壘，這次的轉變讓大家覺得白敬亭真的變超man，有威嚴又有木頭直男的呆萌感，角色詮釋得非常成功，小白的發展也越來越好，希望他能繼續加油啊！

8.鄧倫

▲鄧倫的演技也是出了名的百變（圖／鄧倫＠微博）

鄧倫的演技也是出了名的百變，《海棠經雨胭脂透》、《加油，你是最棒的》、《香蜜沉沉燼如霜》、《一千零一夜》等劇都展現出了完全不同的樣貌，鄧倫不管是深情、霸氣、搞笑都很放得開，不過最近鄧倫重心都在綜藝上，好想看到他回歸演員身份啊！

9.朱一龍

▲朱一龍也是大家公認的實力派演員。（圖／朱一龍＠微博）

朱一龍在《知否知否應是綠肥紅瘦》和《鎮魂》中都有精湛的演技表現，也是大家公認的實力派演員，特別是在《鎮魂》中一人分飾多角，人氣和演技實力都得到驗證，也讓他大爆紅，在各個角色間穿梭真的太厲害，最近他的新劇《叛逆者》也大受好評，喜歡他的妞妞們可以開追啦！

10.楊洋

▲楊洋因為《微微一笑很傾城》而大爆紅（圖／楊洋＠微博）

楊洋因為《微微一笑很傾城》而大爆紅，其實早期楊洋的演技算是中規中矩，畢竟他的顏值真的就已經夠吸睛，但他是很認真的演員，勇於挑戰各種角色，有一陣子都在拼轉型，而後在《全職高手》中也是演技大開，被大家誇讚，演技一直在穩定進步，相信楊洋會繼續給大家驚喜的！

【延伸閱讀】

「鍾漢良」必看11部陸劇！《來不及說我愛你》到《錦心似玉》精湛演技不能錯過！

看到心癢癢！10位「超會接吻」的陸劇男星，鍾漢良、宋威龍通上榜！

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 陸劇, 男星, 演員

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