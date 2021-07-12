想捏爆！這款「泡泡紙寢具組」療癒爆棚　背後理念更暖心

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居家防疫期間大家最常做的事就是上網訂購各種必需品，想必許多包裹裡都會運用「泡泡紙」包裝吧？瘋狂收包裹的這段期間，對於熱愛捏破氣泡手感的「泡泡紙控」來說，絕對是特別幸福的時光。如果你也是「泡泡紙控」的話，這邊就有一個超勁爆的消息要告訴你，竟有消息指出日本推出了「泡泡紙寢具組」，光用想的就感覺超療癒！

▲常見的包材泡泡紙。（圖／翻攝自Pinterest）



泡泡紙就是表面佈滿氣泡的塑膠防撞緩衝包材，經常被用在包裝需要運送的貨物上，能夠保護易碎物品、防刮，上頭密集的小氣泡，是可以用手指將其捏破的，不論是響亮的「啪」一聲，還是瞬間被壓平的手感，都莫名的使人感到療癒，雖然現在也開發出許多不同的氣泡防撞包材，但還是這種傳統的「泡泡紙」最令收到包裹的民眾開心。

▲日本網上出現一款「泡泡紙寢具組」。（圖／翻攝自YOU+MORE!，以下同）



其實擁有「捏破泡泡」這項小怪癖的人還不在少數，日本生活品牌YOU+MORE!就看準了商機，宣布要推出一款由「泡泡紙」製作的寢具組，包括枕頭與棉被，並釋出了有模有樣的形象照，逼真造型上還不忘貼上膠帶封條，超獵奇的產品資訊馬上吸引大量目光。

不過泡泡紙控們可能要失望了，原來這款「泡泡紙寢具組」是愚人節時故意騙人的「假資訊」，會創造出泡泡紙寢具組的概念，其實背後原因很暖心，品牌希望大家都能知道，「每個人都是無可取代的存在，應該被珍惜」，裹在泡泡紙裡頭彷彿就能受到最完善的保護。

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