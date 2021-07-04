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撫平分手悲傷　用4件事找回自己

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▲▼失戀。（圖／pixabay）

▲分手確實很痛，用這些事找回自己、撫平傷痛。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

當兩人相愛走到盡頭，或許心痛需要一點時間來度過，不妨趁這個時機，將當初兩人在一起原本很想做，因為對方而放棄的事重新拾回，或許你會有一番新的體悟，變得更豐富且堅強，並等待新的遇見。

一個人旅行
曾經獨自旅行的人絕對知道，那與兩個人的旅行是絕對不同的，你多了更多時間感受跟思考，且不用配合另外一個人的喜好，你不用等待、不必討論、不再配合，隨著你的心意而行，孤獨卻自在，而且很可能與不同的人交談，開創新的回憶，等疫情過去，好好來規劃一下吧。

▲女性,失戀,男性,兩性,示意圖。（圖／unsplash）

▲一個人旅行，好好享受自己。

開創新的喜好
其實你很久以前就想做些什麼，想上烹飪課、去做瑜伽、跳肚皮舞、開始練健身、看一部對方覺得無腦的連續劇，你不再需要去面對任何人的評論，也不用在意其他人的想法，去開啟自己的新嗜好，不但能填補哭泣的時間，還能帶你進入一個新世界。

▲女性,失戀,男性,兩性,示意圖。（圖／unsplash）

▲去上課體驗更多事，生活會更有趣。

找回親朋好友
真正的好朋友會讓你在戀愛時失蹤，但當你需要時他們還在，找回他們吧，也別忘了去看看自己的親人，花一下午陪他們午茶，或是吃一頓飯，再次告訴那些一直愛著你的人，你一直都很愛他們。

▲女性,失戀,男性,兩性,示意圖。（圖／unsplash）

▲找回那些愛你的人，跟他們一起歡笑。

讓自己更加健康
愛情在填滿自己生活時光的當下，你可能無暇顧及這件事，然而在情傷期間，能夠培養更健康的習慣，是否能有新戀情可能無法自己控制，但至少能讓自己的健康越來越好，在未來回顧這段期間，更會覺得自己做對了。

▲女性,失戀,男性,兩性,示意圖。（圖／unsplash）

把自己打造的更好。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 分手, 療傷

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