Zenith傳奇錶款重生　招牌高振頻機芯大升級

▲Zenith Chronomaster Original腕錶（左）米色小牛皮錶帶款269,900元，18K玫瑰金皮錶帶款607,300元。（圖／Zenith提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Zenith（真力時）1969年推出首批搭載革命性El Primero機芯的A386精鋼錶款，跨越半世紀，高振頻自動上鍊El Primero機芯依然是品牌的招牌作，今年再現A386腕錶風采，推出幾乎與原創款外型完全相同的Chronomaster Original腕錶，但機芯升級到動力儲存60小時，並具停秒裝置，內在更強大。

Zenith新款Chronomaster Original腕錶的錶徑38mm，外型承襲A386錶的無錶圈精鋼錶殼設有凸面弧形藍寶石鏡面、幫浦式計時按把、刻面錶耳，但捨棄了1960 年代的鏤空「ladder」梯形設計，改採用倒角處理的實心錶節，5款新錶中有2款精鋼錶與1款玫瑰金的面盤依然是經典的灰藍色調三色計時盤，另有2款為精鋼錶殼配「反相貓熊」黑色錶盤與銀色計時盤。

▲Zenith Chronomaster Original精鋼小牛皮錶帶款，269,900元。



Chronomaster Original腕錶的內在同時大躍進，Zenith裝配動力儲存延長至60小時的El Primero 3600自動上鍊機芯，可精準至 1/10 秒的時間，從透明錶背顯露藍色導柱輪和裝飾五角星的鏤空自動盤。

▲Bell & Ross BR V3-94 A521計時碼錶鍊帶款。（圖／Bell & Ross提供）



計時碼錶功能總予人熱血感受，與賽車結合再適合也不過，Bell & Ross今年繼續與改名為Alpine F1® Team的雷諾車隊合作，以一級方程式賽車運動為靈感推出3款計時碼錶，其中圓形錶殼的BR V3-94 A521源自復古風格的Vintage系列，兩個白色計時圈源自賽車的輪圈，中央計時秒針則有Alpine車隊A字標誌形的平衡砝碼，6時位置的迷你紅白藍三色旗幟象徵車隊所屬的法國，限量500只。

►60年代綠錶長這樣 復古風更迷人

►Zenith半世紀經典重生 開透明底蓋秀傳奇機芯

