fb ig video ETtoday search mobile

戴口罩狂冒痘？夏季必備4大「抗痘神器」　連粉刺、油光都搞定

>

▲▼抗痘神器盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲不少人因長時間戴口罩開始冒痘。（圖／翻攝IG @__yoonbomi__、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

炎熱夏季本就是出油量大增、粉刺痘痘容易增生的時期，加上現在外出必配戴口罩，長時間悶住肌膚，還有居家辦公作息容易不正常、心理壓力等因素影響下，皮膚科醫師指出突發性爆痘患者劇增2倍。想擺脫壓力痘、口罩痘、生理痘等困擾，從清潔、保養護理到防護痘痘惡化都是重點，快把以下「抗痘神器」備好，遠離惱人痘痘危機。

▲▼抗痘神器盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲專科 超微米淨荳潔顏乳n，100g，NT$135。

長年熱賣的專科超微米潔顏乳系列，今年春夏推出包含控油、淨荳、透亮等多款升級版功能潔顏乳，擁有5倍細緻超濃密泡泡，能深入清潔髒污。其中「淨荳綠」運用獨家溫和抗痘配方，添加水楊酸及京都洋甘菊萃取，可舒緩皮脂分泌，去除老廢角質及清潔毛孔，適合痘痘肌使用。

▲▼抗痘神器盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲DR.WU 杏仁酸淨痘調理精華，15ml，NT$800。

深受不少油痘肌喜愛的DR.WU杏仁酸煥膚系列，今年6月推出全新「杏仁酸淨痘調理精華」，採用獨家極效抗痘科技，結合杏仁酸與構棘萃取複合配方，搭配最高濃度水楊酸，能溫和代謝角質、淨化毛孔，調理皮脂分泌，同時舒緩因痘痘引起的不適。

▲▼抗痘神器盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲東森自然美 NB-1青春細緻毛孔精華乳，20g，NT$2,600。

東森自然美NB-1青春細緻毛孔精華乳含多種生物科技提取複方成分，質地清爽易於吸收，可平衡油脂分泌、深層淨化並調理毛孔，改善毛孔粗大，一掃油光困擾，維護肌膚健康，同時修護痘印瑕疵。

▲▼抗痘神器盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲曼秀雷敦 Acnes抗菌痘痘貼 極緻薄系列，小痘痘專用，NT$120；綜合型，NT$115。

拿下屈臣氏及寶雅痘痘貼熱賣第一的曼秀雷敦Acnes抗菌痘痘貼極緻薄系列，創新0.02cm極緻薄貼片，輕柔貼合肌膚，隱藏痘痘零破綻；經SGS抗菌實驗證實，6小時內有效抑制痘痘菌；採用親水性敷料，有效吸收分泌物；外層覆蓋隔菌、透氣薄膜，保護青春痘，避免二次感染，共有「小痘痘專用」與「綜合型」兩種規格。
<北市衛器廣字第108050018號> <衛署醫器製字第004209號> 

►水煮蛋肌必備「煥膚神品」清空粉刺林！香緹卡精萃露、野蘋果水被瘋搶

►難怪痘痘好不了！皮膚科醫師曝「容易冒痘」3種食物：奶茶超NG

關鍵字：

保養, 護膚, 夏季, 夏天, 痘痘, 青春痘, 粉刺, 油光, 油痘肌, , 抗痘

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈　特賣商品3折起

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈　特賣商品3折起

地獄級「香菜皮蛋豬血糕比薩」狂洗版　網推加「一款醬料」瞬間變好吃

地獄級「香菜皮蛋豬血糕比薩」狂洗版　網推加「一款醬料」瞬間變好吃

戴口罩狂冒痘？夏季必備4大「抗痘神器」　連粉刺、油光都搞定

戴口罩狂冒痘？夏季必備4大「抗痘神器」　連粉刺、油光都搞定

10位「85花」陸劇女星！倪妮、劉詩詩狂上熱搜　趙麗穎獨自拼出一片天 「洗衣機使用5大NG錯誤」小心越洗越髒！最後一個80%人都犯過 AirPods超低價！5290元→3988元　視訊開會、追劇、聽音樂必備 凱特王子妃穿Zara打折外套看足球賽　1,390元入手台灣也買得到 曾莞婷綠色壓紋裙神似「美人魚」美翻！　網友搗亂：我覺得像釋迦 Lisa胸前「只扣一顆」深V視角太邪惡　時尚大片生圖比精修還辣 女生注意！「5種男人」別碰，寧願單身也要閃得遠遠的

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面