戴口罩狂冒痘？夏季必備4大「抗痘神器」　連粉刺、油光都搞定

▲不少人因長時間戴口罩開始冒痘。（圖／翻攝IG @__yoonbomi__、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

炎熱夏季本就是出油量大增、粉刺痘痘容易增生的時期，加上現在外出必配戴口罩，長時間悶住肌膚，還有居家辦公作息容易不正常、心理壓力等因素影響下，皮膚科醫師指出突發性爆痘患者劇增2倍。想擺脫壓力痘、口罩痘、生理痘等困擾，從清潔、保養護理到防護痘痘惡化都是重點，快把以下「抗痘神器」備好，遠離惱人痘痘危機。

▲專科 超微米淨荳潔顏乳n，100g，NT$135。



長年熱賣的專科超微米潔顏乳系列，今年春夏推出包含控油、淨荳、透亮等多款升級版功能潔顏乳，擁有5倍細緻超濃密泡泡，能深入清潔髒污。其中「淨荳綠」運用獨家溫和抗痘配方，添加水楊酸及京都洋甘菊萃取，可舒緩皮脂分泌，去除老廢角質及清潔毛孔，適合痘痘肌使用。

▲DR.WU 杏仁酸淨痘調理精華，15ml，NT$800。



深受不少油痘肌喜愛的DR.WU杏仁酸煥膚系列，今年6月推出全新「杏仁酸淨痘調理精華」，採用獨家極效抗痘科技，結合杏仁酸與構棘萃取複合配方，搭配最高濃度水楊酸，能溫和代謝角質、淨化毛孔，調理皮脂分泌，同時舒緩因痘痘引起的不適。

▲東森自然美 NB-1青春細緻毛孔精華乳，20g，NT$2,600。



東森自然美NB-1青春細緻毛孔精華乳含多種生物科技提取複方成分，質地清爽易於吸收，可平衡油脂分泌、深層淨化並調理毛孔，改善毛孔粗大，一掃油光困擾，維護肌膚健康，同時修護痘印瑕疵。

▲曼秀雷敦 Acnes抗菌痘痘貼 極緻薄系列，小痘痘專用，NT$120；綜合型，NT$115。



拿下屈臣氏及寶雅痘痘貼熱賣第一的曼秀雷敦Acnes抗菌痘痘貼極緻薄系列，創新0.02cm極緻薄貼片，輕柔貼合肌膚，隱藏痘痘零破綻；經SGS抗菌實驗證實，6小時內有效抑制痘痘菌；採用親水性敷料，有效吸收分泌物；外層覆蓋隔菌、透氣薄膜，保護青春痘，避免二次感染，共有「小痘痘專用」與「綜合型」兩種規格。

<北市衛器廣字第108050018號> <衛署醫器製字第004209號>

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