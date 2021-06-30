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紫外線殺菌燈1080元→799元　去除塵蟎、細菌　直送到家省時不費力

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文／C編

一回到家總是過敏難耐？睡覺時總覺得全身奇癢無比？家裡寵物掉毛總讓你不知所措？這些問題不妨交給「Her和她」推出的「CL 居家UV-C紫外線消毒殺菌燈」，殺菌、除塵蟎毫不費力，輕輕鬆鬆擁有舒適的居家環境。

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▲紫外線,滅菌燈,殺菌,消毒,Her和她。（圖／pexels） 

▲CL 居家UV-C紫外線消毒殺菌燈（遙控款），原價1080元、特價799元，點我購買

很多人在外面狀況良好，一回到家就鼻子、眼睛過敏齊發，甚至有人睡覺的時候總覺得身上癢癢，或是有養寵物習慣的人，這些狀況可能都是細菌或是塵蟎在作怪，除了定時清掃居家環境之外，紫外殺菌是加強防護的另一招。

 ▲紫外線,滅菌燈,殺菌,消毒,Her和她。（圖／pexels）

▲WFH需要更好的居家環境。（圖／pexels）

CL居家UV-C紫外線消毒殺菌燈擁有高功率紫外線殺菌的效果，透過電磁波「紫外線」，可以360度達到超強的殺菌效果，去除對人體有害的源頭病毒、細菌、塵蟎，讓居家環境重回乾淨舒爽。

 ▲紫外線,滅菌燈,殺菌,消毒,Her和她。（圖／pexels）

▲居家環境要維持不只是經常清潔，殺菌也是很重要的一環。（圖／pexels）

不只是配備紫外線燈管，還搭配臭氧提高殺菌率，奈米塗層技術讓紫外線穿透率更高，同時擁有預防照射的10秒延時功能。可以放在潮濕容易滋生細菌的廚房、衛浴房間裡面，或是容易接觸肌膚的臥室，達到全面消毒。

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 ▲紫外線,滅菌燈,殺菌,消毒,Her和她。（圖／pexels）

▲CL 居家UV-C紫外線消毒殺菌燈（遙控款），原價1080元、特價799元，點我購買

「Her和她」推出的「CL 居家UV-C紫外線消毒殺菌燈（遙控款）」，原價1080元、特價799元，現省281元，而且現在不需要出門，就可以直接送到家裡，非常方便又很省力，絕對是現在疫情之下很需要的用品。

關鍵字：

紫外線, 滅菌燈, 殺菌, 消毒, Her和她

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