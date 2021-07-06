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日網流傳一項「夏日甜品」心測　看出你的命定伴侶擁有哪些特質

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編輯／JJ

不論是沒有談過戀愛的寶藏女孩、又或是幾經戀情失敗的女孩，也許會對自己究竟喜歡什麼樣的對象、適合與什麼樣的人交往感到迷惘，近期日本網上就有流傳一項心理測驗，從以下4種夏日甜品中挑選出最想吃的，就能看出你的命定伴侶會有哪些特質，同時也反映出你潛意識裡對伴侶的要求，以下一起來看看。

Ｑ：在一個炎熱的夏天午後，你最想吃以下哪一種甜品？

Ａ日式餡蜜

Ｂ水果果凍

Ｃ冰淇淋

Ｄ優格

▲另一半特質 心理測驗 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲日本網上流傳一項心理測驗，從想吃的夏日甜品，看出命定伴侶特質。（圖／翻攝自IG）

【解析】

Ａ日式餡蜜

▲另一半特質 心理測驗 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

「餡蜜」是一種日本傳統點心，餡蜜的「餡」意指紅豆泥，「蜜」則是黑糖蜜，甜蜜的雙重主基調再搭配上各式各樣的抹茶、栗子或白玉糰子等配料，沒有人不愛吃。

若你選擇的是餡蜜，你的命定伴侶可能會是個看起來很聰明的人，給人沈穩冷靜與神秘的感覺，眼神彷彿能穿透人心，但是你會特別喜歡他笑起來的模樣，與平時外表不相符的反差萌，會是吸引你的主因。

Ｂ水果果凍

▲另一半特質 心理測驗 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

不同水果口味的果凍，冰鎮之後香甜滑潤的口感，最是沁涼，若你選擇的是水果果凍，你的命定伴侶可能會是個內斂寡言的人，處處散發成熟韻味，從他身上會感覺到無比的安全感，讓你不自覺想依靠，雖然一開始可能覺得這個人不太好相處，但這也是一種冷酷的魅力。

Ｃ冰淇淋

▲另一半特質 心理測驗 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

若你選擇的是冰淇淋，你的命定伴侶可能會是個擁有堅定意志的人，待人處事很有一套自己的邏輯，總是能向著目標前進，做事積極進取、也很有自信，因為你喜歡的是幹練、有擔當的人，

Ｄ優格

▲另一半特質 心理測驗 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

若你選擇的是優格，你的命定伴侶可能會是個人見人愛的人，有著乾淨、清爽的氣質，到哪都有好人緣，也是長輩一定會喜歡的那種，長相出眾、品味高，存在感很重，總是散發一種堅毅的態度。

關鍵字：

心理測驗, 心測, 另一半特質, 命定伴侶, 潛意識要求, 愛情, 感情, 男女

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