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韓星私服都穿Logo T！IU的櫻桃短T太可愛　Jennie同款只要千元

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自從居家防疫漸漸地轉變為日常生活，時尚界開始追求的不再是華麗，進而轉變為舒適簡約。以下精選「韓星同款 Logo T-Shirt」跟著她們的私服穿搭，一件簡單的短Ｔ，也能搖身一變時髦單品～

韓星私服Logo T恤推薦01：Gucci 櫻桃圖騰T恤

Gucci揮別以往復古風格，這款充滿夏日氣息的Gucci櫻桃短T是國民女神IU的Pick！活潑俏皮的櫻桃圖案，光是用看的就讓人感覺到活力滿滿，絕對是夏天必敗單品。

▲韓星LOGO T恤。（圖／美人圈）

▲Gucci 櫻桃圖騰T恤。（圖／twitter@okdramaqueen、Gucci）

韓星私服Logo T恤推薦02：Calvin Klein Jeans Logo T-Shirt

人間香奈兒這次改當人間CK！Jennie和泫雅最近都不約而同地穿上Calvin Klein Jeans Logo 短Ｔ，泫雅用簡單的白Ｔ搭配上牛仔褲與長筒靴，呈現最時髦俐落的OOTD，如果想讓比例看起來更修長，則可以效仿Jennie在T恤下擺打結，無聊的上衣秒變短版修身T恤。

▲韓星LOGO T恤。（圖／美人圈）

▲Calvin Klein Jeans Logo T-Shirt。（圖／IG@jennierubyjane、 @hyunah_aa）

韓星私服Logo T恤推薦03：Celine 船錨T-Shirt

T-ara成員孝敏經常在個人IG分享穿搭照，近年來更拓展到時尚領域創立個人品牌，可說是擁有絕佳時尚品味！這回她身穿Celine 2021新系列船錨T-Shirt，搭配短版紫色西裝外套與棒球帽，疊搭出又甜又酷Girl Crush風格，很值得學起來～

▲韓星LOGO T恤。（圖／美人圈）

▲Celine 船錨T-Shirt。（圖／IG@hyominnn、Celine官網）

韓星私服Logo T恤推薦04：Maison Kitsuné 瑜伽狐狸T-Shirt

由服裝設計師Masaya Kuroki和音樂人Gildas Loaëc聯手打造的日法混血品牌Maison Kitsuné，以經典小狐狸Logo聞名全球，就連BTS、GD、車銀優等等藝人也曾穿過，可說是韓星最愛的服飾品牌，Red Velvet 成員Yeri最近似乎也成為了小狐狸的迷妹，白色瑜伽狐狸短Ｔ、藍色長版襯衫，無論是WFH或是外出期間都能輕鬆駕馭，真的很值得加入購物清單呀！

▲韓星LOGO T恤。（圖／美人圈）

▲Maison Kitsuné 瑜伽狐狸T-Shirt。（圖／IG@yerimiese、Twitter@Maison Kitsuné）

韓星私服Logo T恤推薦05：Dior J'ADIOR 8 T 恤

2017年就問世的「J’adior T恤」直至今日依舊是討論度極高的明星款，不只印上代表Dior的幸運數字8，更以法文的我愛你「J’adore」翻玩Dior品牌名稱，有趣又充滿話題的設計深受時尚潮人喜愛，也難怪歌手宣美（SUNMI）對這款短T如此愛不釋手！

▲韓星LOGO T恤。（圖／美人圈）

▲Dior J'ADIOR 8 T 恤。（圖／codipop.com、Dior）

韓星私服Logo T恤推薦06：LEE Logo T恤

Red Velvet 澀琪是SM旗下唯一的單眼皮女藝人，許多人都封她為「第二眼美女」！而她的穿搭也走「第二眼風格」身穿牛仔服飾品牌Lee的LogoT恤、Converse帆布鞋，乍看之下就和大學生穿搭一樣簡單，但仔細一看就會發現所選的顏色搭配也是別具巧思，是一套無需過多點綴就很耐看的日常穿搭。

▲韓星LOGO T恤。（圖／美人圈）

▲LEE Logo T恤。（圖／IG@hi_sseulgi）

文／美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓星, 同款, 精品, Logo, T-Shirt, T恤

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