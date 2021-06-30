fb ig video ETtoday search mobile

凱特王子妃穿Zara打折外套看足球賽　1,390元入手台灣也買得到

>

▲▼ 威廉王子夫婦 。（圖／路透社）

▲威廉王子（前排左）與凱特（右）帶著長子喬治王子一起為英格蘭足球隊加油。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

今凌晨歐洲國家盃足球賽的16強淘汰賽，上演「英德大戰」，英格蘭以2比0擊敗德國晉級8強，讓英國球迷開心不已，賽場旁的皇家包廂也出現明星級王室成員為英格蘭隊加油，原來是威廉王子夫婦帶下個月即將滿8歲的長子喬治王子驚喜現身，一家人隨著球賽高潮迭起而情緒起伏，成為球場上的醒目焦點。

▲▼ 威廉王子夫婦 。（圖／路透社）

▲開賽前威廉王子夫婦轉過身與貝克漢寒暄。（圖／路透社）

英格蘭對上德國的足球大賽眾星雲集，開賽前威廉王子夫婦特別轉過身，與後排的前足球貝克漢（David Beckham）寒暄；不僅名人受矚目，當晚凱特的穿搭也備受好評，因為她以白色內搭外罩紅色雙排金扣西裝外套，顏色完美呼應英格蘭足球隊的隊服色調，而此件紅外套是Zara目前的折扣品，約1,390元便可入手。

▲▼ 威廉王子夫婦 。（圖／路透社）

▲凱特（右）穿Zara打折後約1,500元的紅色西裝外套，呼應英格蘭足球隊的招牌紅色。（圖／路透社）

威廉王子與兒子喬治王子則穿正式西裝欣賞足球賽，父子倆都穿深藍色西裝，搭配紅與藍色斜紋領帶，展現紳士風格的親子穿搭，威廉王子不時為兒子講解球賽，一起為球隊加油、鼓掌，疼愛之情溢於言表。

▲▼ 威廉王子夫婦 。（圖／路透社）

▲英格蘭隊以2比0擊敗德國晉級歐洲國家盃足球賽8強。（圖／路透社）

►凱特王子妃穿你我衣櫃都有的白T搭牛仔褲　難得套高價7萬外套

►凱特最愛的小白鞋是這兩雙　不用2,000元和王子妃穿同款

關鍵字：

凱特, 威廉王子, 喬治王子

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

Zenith傳奇錶款重生　招牌高振頻機芯大升級

Zenith傳奇錶款重生　招牌高振頻機芯大升級

女生超怕的「綁粽鞋」她穿起來零贅肉　「婚紗女王」72歲沒人信

女生超怕的「綁粽鞋」她穿起來零贅肉　「婚紗女王」72歲沒人信

「蜘蛛女」美胸若隱若現、裙開岔腿根部　火辣造型致敬碧昂絲

「蜘蛛女」美胸若隱若現、裙開岔腿根部　火辣造型致敬碧昂絲

夾腳拖、雞尾酒躍上珠寶好俏皮　寶格麗冰棒戒指上演咬一口　 金秀賢被復古錶迷住　MIDO計時碼錶三色齊發 招財首飾誰能抗拒　古幣金飾不到萬元入手 錶帶換夏裝　積家聯手馬球靴老牌造氣質錶帶 G-SHOCK智慧錶驕傲防水200米　戴著游泳不心疼 亮・珠寶／不到3萬入手卡地亞三環戒　畢業禮露品味且不過分高調 Gucci甜美蝴蝶結、浪漫流星雨化為珠寶　連霸氣獅也湊熱鬧

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面