凱特王子妃穿Zara打折外套看足球賽　1,390元入手台灣也買得到

▲威廉王子（前排左）與凱特（右）帶著長子喬治王子一起為英格蘭足球隊加油。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

今凌晨歐洲國家盃足球賽的16強淘汰賽，上演「英德大戰」，英格蘭以2比0擊敗德國晉級8強，讓英國球迷開心不已，賽場旁的皇家包廂也出現明星級王室成員為英格蘭隊加油，原來是威廉王子夫婦帶下個月即將滿8歲的長子喬治王子驚喜現身，一家人隨著球賽高潮迭起而情緒起伏，成為球場上的醒目焦點。

▲開賽前威廉王子夫婦轉過身與貝克漢寒暄。（圖／路透社）



英格蘭對上德國的足球大賽眾星雲集，開賽前威廉王子夫婦特別轉過身，與後排的前足球貝克漢（David Beckham）寒暄；不僅名人受矚目，當晚凱特的穿搭也備受好評，因為她以白色內搭外罩紅色雙排金扣西裝外套，顏色完美呼應英格蘭足球隊的隊服色調，而此件紅外套是Zara目前的折扣品，約1,390元便可入手。

▲凱特（右）穿Zara打折後約1,500元的紅色西裝外套，呼應英格蘭足球隊的招牌紅色。（圖／路透社）

威廉王子與兒子喬治王子則穿正式西裝欣賞足球賽，父子倆都穿深藍色西裝，搭配紅與藍色斜紋領帶，展現紳士風格的親子穿搭，威廉王子不時為兒子講解球賽，一起為球隊加油、鼓掌，疼愛之情溢於言表。

▲英格蘭隊以2比0擊敗德國晉級歐洲國家盃足球賽8強。（圖／路透社）



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