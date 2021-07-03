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夏日「平價涼拖鞋」TOP10！小CK、ZARA厚底款超時尚　H＆M千元內入手

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夏天就是涼鞋、拖鞋的季節，解放雙腳讓整個人都超清爽！今天就整理了幾雙小CK、ZARA、H&M的平價涼拖鞋，千元左右就可以入手，就算只是去樓下領包裹也可以超時尚～快一起來看看2021夏日「平價涼拖鞋」推薦吧！

2021夏日「平價涼拖鞋」推薦：小CK 厚底夾腳拖鞋

小CK「厚底夾腳拖鞋」有著簡約又低調的時尚，還有今年必備的夾腳拖設計，一套上就讓整個人散發率性優雅、輕鬆慵懶的氣質！且厚底不僅能夠拉長腿部比例，鬆軟的鞋底也讓舒適度大提升～

▲平價涼、拖鞋。（圖／美人圈）

▲CHARLES & KEITH 厚底夾腳拖鞋。（圖／charleskeith）

2021夏日「平價涼拖鞋」推薦：小CK 側圓弧挖空拖鞋

小CK「側圓弧挖空拖鞋」精心雕塑側邊的彎曲角度，讓腳背肌膚露出剛剛好的弧度，行走間若有似無地勾勒腿部曲線，讓穿搭質感又高級～

▲平價涼、拖鞋。（圖／美人圈）

▲CHARLES & KEITH 側圓弧挖空拖鞋。（圖／charleskeith）

2021夏日「平價涼拖鞋」推薦：小CK 鉤針粗跟拖鞋

透過細緻的編織呈現出波西米雅風的隨性，還有滿滿手工感的鉤針溫度，「鉤針粗跟拖鞋」既清新又乾淨的夏日風情超級適合海邊穿搭！

▲平價涼、拖鞋。（圖／美人圈）

▲CHARLES & KEITH 鉤針粗跟拖鞋。（圖／charleskeith）

2021夏日「平價涼拖鞋」推薦：ZARA 絎縫厚底涼鞋

ZARA「絎縫厚底涼鞋」也是今年必備的夾角拖設計，加上明線裝飾、泡棉感的夾趾絆帶，還有4.5厚底，讓整雙鞋超有份量感，搭配長褲、落地褲都很適合，能讓穿搭更有氣勢！

▲平價涼、拖鞋。（圖／美人圈）

▲ZARA 絎縫厚底涼鞋。（圖／zara）

2021夏日「平價涼拖鞋」推薦：ZARA 編織高跟涼鞋

今年必備的編織涼鞋在ZARA推出拖鞋的款式啦～真皮編織高跟涼鞋、時尚方頭設計，還有柔軟乳膠泡沫鞋墊、包覆式粗跟，讓穿著體驗更加舒適！

▲平價涼、拖鞋。（圖／美人圈）

▲ZARA 編織高跟涼鞋。（圖／zara）

2021夏日「平價涼拖鞋」推薦：ZARA 流蘇平底涼鞋

ZARA「流蘇平底涼鞋」也非常適合夏日穿搭，淡褐色平底涼鞋搭配流蘇鞋面、金屬細節，讓整體風格更隨性休閒～搭配牛仔褲就很時尚啦！

▲平價涼、拖鞋。（圖／美人圈）

▲ZARA 流蘇平底涼鞋。（圖／zara）

2021夏日「平價涼拖鞋」推薦：H&M 編織懶人拖鞋

H&M「編織懶人拖鞋」的露趾方頭設計、適當的跟高，打造簡單時尚的風格，隨意套上也能營造認真搭配的錯覺，讓你連下樓領包裹都超美～

▲平價涼、拖鞋。（圖／美人圈）

▲H&M 編織懶人拖鞋。（圖／H&M）

2021夏日「平價涼拖鞋」推薦：H&M 真皮懶人拖鞋

超柔軟的真皮懶人拖鞋穿上後就能感受到舒適體驗，多角造型鞋底、3.4公分低跟高、鞋面還有縱向Z字紋縫線！雖然簡約但還是有細節滿滿的設計～

▲平價涼、拖鞋。（圖／美人圈）

▲H&M 真皮懶人拖鞋。（圖／H&M）

2021夏日「平價涼拖鞋」推薦：H&M 布繩涼鞋

這雙也超級適合穿去海邊，整雙都是以布繩編織而成，鞋面、鞋底都有編織裝飾，穿上後超級涼爽～搭配亞麻材質、淺色系洋裝絕對超仙！

▲平價涼、拖鞋。（圖／美人圈）

▲H&M 布繩涼鞋。（圖／H&M）

2021夏日「平價涼拖鞋」推薦：H&M 懶人拖鞋

夾腳拖和方頭這兩個元素絕對是今年夏天選擇拖鞋的標準！時尚的淺灰色、粗帶夾腳設計、3.5低跟還有柔軟內裡，隨意搭配長褲就很好看～

▲平價涼、拖鞋。（圖／美人圈）

▲H&M 懶人拖鞋。（圖／H&M）

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

涼鞋, 拖鞋, 平價, ZARA, H&M, CHARLES&KEITH, 小CK

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