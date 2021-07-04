8個爆款「精品老花包」！DIOR新色超級美　Celine上架必缺貨

各大精品推出的經典老花包，每推新款都會變成當季爆款！小編就來盤點7個大牌近期新出的老花包，其中CELINE新款一推出就造成話題，DIOR也推出了新色老花，真的超美！趕緊一起看下去吧！

2021最新「精品老花包」推薦：DIOR BOBBY 手袋

這款「DIOR BOBBY手袋」是最新款的灰色Dior Oblique提花，搭配復古金色調金屬配件及寬背帶，真的超級好看，可手提、肩背或斜背，經典有質感又很時髦，搭配造型絕對滿分，日常外出絕對沒問題！

▲DIOR BOBBY 手袋。（圖／DIOR）

2021最新「精品老花包」推薦：DIOR 30 MONTAIGNE 手袋

這款DIOR 30 MONTAIGNE手袋，是最新款的灰色 Dior Oblique提花，搭配復古金色調金屬CD鎖扣，超級經典，這款藍色老花超級熱賣，IG、小紅書上出鏡率極高，新色也是燒到不行！

▲DIOR 30 MONTAIGNE 手袋。（圖／DIOR）

2021最新「精品老花包」推薦：CELINE MINI BESACE IN TRIOMPHE CANVAS AND CALFSKIN

經典老花有黑白兩色可以選擇，溫柔的咖啡色則是本季新品，結合所有經典元素、搭配金屬TRIOMPHE按扣，任何穿搭都百搭，而且價格很甜，是小資族入手第一顆精品包的好選擇！

▲CELINE MINI BESACE IN TRIOMPHE CANVAS AND CALFSKIN。（圖／CELINE）

2021最新「精品老花包」推薦：LOUIS VUITTON PAPILLON TRUNK

LV這款老花包是以Epi壓花皮革打造，搭配金屬鉚釘和S型鎖扣，將現代風格和傳統的設計格調完美結合，包款的形狀也很特殊，配備可拆式肩帶，可作手提、肩背及斜背攜帶，多種背法搭配不同的穿搭都很時尚，適合喜歡特別包款的你！

▲LOUIS VUITTON PAPILLON TRUNK。（圖／LOUIS VUITTON）

2021最新「精品老花包」推薦：GUCCI Denim系列Jackie 1961系列小號手袋

GUCCI這款手袋使用丹寧布料搭上經典老花，拎起來相當吸睛！除了原本的手提造型外，還會附肩背袋，多種背法一年四季都百搭，超級實用，出門絕對成為焦點！

▲GUCCI Denim系列Jackie 1961系列小號手袋。（圖／GUCCI）

另外這款GG Jackie 1961系列小號手袋超級火！

2021最新「精品老花包」推薦：LOEWE小號 Anagram 緹花小牛皮 Balloon 索繩水桶包

LOEWE這款水桶包太可愛啦！經典老花圖案，採用帆布與緹花混紡和小牛皮製成，還有三種顏色可以選擇，容量很夠裝，想成為氣質小姊姊，必入手的包款！

▲LOEWE小號 Anagram 緹花小牛皮 Balloon 索繩水桶包。（圖／LOEWE）

2021最新「精品老花包」推薦：FENDI KAN I F黑色皮革迷你手袋

這款FENDI迷你為皮革包為純小牛皮製成，翻蓋下飾有浮雕及手繪FF主題圖案，老花隱約地透露出來，可斜背也可手提，背上它女主角非你莫屬，非常有氣勢啊！

▲FENDI KAN I F黑色皮革迷你手袋。（圖／FENDI）

2021最新「精品老花包」推薦：BURBERRY 專屬標誌環保帆布水桶包

BURBERRY這款柔和立體版型的水桶包，選用環保帆布材質製作，圖案設計超好看，背它出門絕對是穿搭的一大亮點！

▲BURBERRY 專屬標誌環保帆布水桶包。（圖／BURBERRY）

文／美人圈

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