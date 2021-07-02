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女生注意！「3星座男」交往態度馬上變冷淡，直接跳過熱戀期

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▲▼「3星座男」交往後態度馬上變冷淡 。（圖／翻攝自FB）

▲與3星座男交往前，請先做好心理準備。（圖／翻攝自FB/Jtbc Drama，以下同）

編輯 / Lily

不少男生追女生時，各種噓寒問暖、溫馨接送樣樣來，每天繞著你轉，但是一追到手就不願意花太多時間陪伴你，直接跳過熱戀期，以下3星座男請特別注意，交往後態度馬上變冷淡。

▲▼「3星座男」交往後態度馬上變冷淡 。（圖／翻攝自FB）

#雙子男

雙子男的目光總被新鮮感吸引，常因為好奇所以喜歡上一個人，你會發現雙子的前後任的類型都相差很大，這樣的好奇促使他用盡辦法追求新對象，但一但追到手，他會發現其實也沒那麼新鮮有趣，熱情消退超級快。想要和雙子男維持熱度，不妨和他一起探究從沒去過的地方旅行約會，或是一起學習新事物，拉長熱戀期。

▲▼「3星座男」交往後態度馬上變冷淡 。（圖／翻攝自FB）

#牡羊男

牡羊男好勝心很強，特別喜歡競爭的感覺，若喜歡的女生很多人追，更會燃起他的鬥志，各種溫馨接送，甚至是送禮物樣樣來，但是交往之後這樣的熱情就會轉移到其他地方。另一半是牡羊的你，必須在自己擅長的領域精進自己，讓他一直保持想贏過你的念頭，目光自然會停留在你身上。

▲▼「3星座男」交往後態度馬上變冷淡 。（圖／翻攝自FB）

#射手男

射手男看似花心，但只要遇真命天女，他會卯足全力追到手，認真、誠懇就是想要獲得對方的青睞，願意把所有時間都給她，若是得償所願交往之後，他會覺得達到某個人生目標，態度也會漸漸變冷。若你的他是射手，建議一起規劃兩人目標一起努力，他會很樂在其中。

關鍵字：

戀愛, 冷淡, 星座男

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