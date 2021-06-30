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「太陽眼鏡」依臉型來挑選！LV、CELINE精品6款最流行又瘦臉

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夏天來了大家應該感受到強烈的日照，也是差不多是購入一款太陽眼鏡的時候了！太陽眼鏡不只是防紫外線，也是夏季不可欠缺的時尚重點之一。這回編輯就為大家詳解如何依據臉型挑選適合自己的太陽眼鏡，並推薦幾款2021最流行又瘦臉的精品太陽眼鏡，一起看看吧！

Q：我的臉型適合什麼樣子的眼鏡？

眼鏡除了講究功能性，其實對於我們的臉蛋也能起到優秀的截長補短效果唷！

好比說圓潤臉型的女生，就可以選擇方形框、橢圓框等帶有微稜角設計的眼鏡，來修飾臉部輪廓，避免成為大餅臉。相反的，方臉、高顴骨與下巴寬的女生，就很適合挑選圓框眼鏡，緩解面部輪廓稜角太銳利的問題。

我們可以參考下圖來尋找適合自己臉型的眼鏡，也能謹記以下重點唷！

圓臉：選擇「帶棱角」的眼鏡，特別是扁的方型眼鏡。
長臉：選擇「鏡框上下高度較長」的眼鏡，或「兩側邊框加重設計」的鏡框，因為能在視覺上增添中庭份量感（臉的中短寬度增加），起到縮短臉長的效果。

方臉：方臉型通常給人上窄下寬的大餅臉印象，所以選擇「圓框」和「兩側邊框加重設計」的眼鏡，能起到最強修勢力。
倒三角臉（心型臉）：和方臉型相反，心型臉的人雖然看起來像大頭娃娃，但因為下巴窄小，所以用髮型就能容易創造巴掌臉印象。眼鏡挑選上就很類似瓜子臉了，只要避開粗上框和全粗框眼鏡，都是理想選擇。

瓜子臉（鵝蛋臉）：任何款式都適合。

▲精品太陽眼鏡。（圖／美人圈）

▲依據臉型挑選適合自己的眼鏡。（圖／小紅書＠黎貝卡）

接下來～小編也為大家帶來幾款時髦又百搭的2021精品太陽眼鏡推薦，豔陽高照的夏天，讓我們帶上它們為自己的＃OOTD再加分吧！

2021精品太陽眼鏡推薦1： DIOR 黑色飛行員款式太陽眼鏡

Dior這款太陽眼鏡採用獨特的飛行員造型設計，鏡框玩味寬大造型與曲線，鏡臂上則呈現「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌與延伸的金色金屬線條，來展現率性雋永的DIOR風格。

▲精品太陽眼鏡。（圖／美人圈）

▲DIOR 黑色飛行員款式太陽眼鏡。（圖／DIOR）

2021精品太陽眼鏡推薦2：CELINE 粉色太陽眼鏡

少女們請尖叫！Celine這款超大號太陽鏡的靈感來自過去時代的鏡框，玫瑰粉色的鏡臂帶有標誌性圓點細節與徽標雕刻，讓眼睛獲得全面保護同時，也不失氣質優雅氛圍。

▲精品太陽眼鏡。（圖／美人圈）

▲CELINE 粉色太陽眼鏡。（圖／CELINE ）

2021精品太陽眼鏡推薦3：LV LINK SQUARE 太陽眼鏡

LV這款Link Square太陽眼鏡將優雅與耀眼完美融合。嶄新的標誌巧妙地融入銜接位置，臂套飾有Monogram花卉圖案，再搭配上綴有LV Circle標誌的鏡臂，能為任何造型增添爆棚的時髦度！

▲精品太陽眼鏡。（圖／美人圈）

▲LV LINK SQUARE 太陽眼鏡。（圖／LV）

2021精品太陽眼鏡推薦4：GENTLE MONSTER Tega 01

GENTLE MONSTER是許多明星、時髦精的最愛，而且大多數系列都非常修飾東方人臉型！

TEGA 01看上去素雅簡單其實超多細節，鏡片和鏡框正面幾乎沒有傾斜，精緻同時還有窄臉效果，搭配上優秀的防紫外線效果，是款兼具功能性、舒適度、時髦的完美太陽眼鏡。

▲精品太陽眼鏡。（圖／美人圈）

▲GENTLE MONSTER Tega 01。（圖／GENTLE MONSTER）

2021精品太陽眼鏡推薦5：CHANEL 方形太陽眼鏡

香奈兒的太陽眼睛，也是品牌相對好入手的品項唷！全黑設計極簡優雅，漸層的灰色鏡面時髦與防護效果兼具，加上高級樹脂的重量十分輕盈，久戴不壓鼻樑、不會不舒服。

▲精品太陽眼鏡。（圖／美人圈）

▲CHANEL 方形太陽眼鏡。（圖／CHANEL）

>> CHANEL 圓形太陽眼鏡

喜歡多一點高調時髦感的女生，可以投資香奈兒這款圓形太陽眼鏡。精緻的鑲鑽設計為極黑鏡框畫龍點睛，低調有質感外，更能展現敏銳的時尚眼光！

▲精品太陽眼鏡。（圖／美人圈）

▲CHANEL 圓形太陽眼鏡。（圖／CHANEL）

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。 

關鍵字：

太陽眼鏡, 眼鏡, 臉型, 精品, 配件

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