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輕鬆養成極光肌散發細緻光芒　這3款「神仙水」讓你事半功倍！

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

近年保養一直在強調肌膚的光，要能讓肌膚散發光澤感，看起來自然又透亮，是件不容易的事情，不過只要用對保養品，就可以事半功倍！《ET FASHION》就搜集3罐可以讓肌膚發光的保養，只要按照步驟塗抹，肌膚輕輕鬆鬆就可以散發光澤。

1.香緹卡 花妍亮晶精萃露

▲香緹卡,肌膚之鑰,DARPHIN,保養,。（圖／品牌提供）

經過長達9年的研發，終於誕生出的「亮晶晶」花妍亮晶精萃露，結合高達96%淨透力的「AHAs/BHAs/PHAs 亮晶精獨家複方」「海洋酵素萃」及「高濃度植物復方」，微量分子精準滲透直達肌底，同時實現Q彈澎潤、晶亮平滑、毛孔細緻、保濕舒緩四大功效美肌效果。

2.肌膚之鑰 激光瓶

▲香緹卡,肌膚之鑰,DARPHIN,保養,。（圖／品牌提供）

作為「精萃光采系列」保養3步驟的第1步驟，激光瓶幫助喚醒肌膚智能，激活沉睡肌底活力，密集保濕修護，輕盈質地中注入滿滿珍稀珠寶級能量，從核心至外光采全新綻放。

3.DARPHIN 全效舒緩健康乳

▲香緹卡,肌膚之鑰,DARPHIN,保養,。（圖／品牌提供）

DARPHIN全效舒緩健康蘊含高達93%天然來源植萃力，一次達到保濕補水、舒緩泛紅、細緻膚觸三大功效，打造天然來源植萃肌膚屏障，還原彈嫩透亮水潤肌。，運用高濃度專利舒緩配方Calm Complex，抵禦環境對肌膚的刺激，並結合冷萃法國橡木精華的活性效能融入進椰油精萃中，有效被吸收至肌膚底層對抗乾敏，穩定舒緩的同時更能增加肌膚表層的保護能力。

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關鍵字：

香緹卡, 肌膚之鑰, DARPHIN, 保養

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