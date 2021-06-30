惠利《室友是九尾狐》同款包特搜！BV Mini Arco小包控最愛

惠利和張基龍出演的《我的室友是九尾狐》現正熱播中，由惠利飾演的女主角李潭，雖然是一名大學生，卻背了不少精品名牌包，Burberry、Loewe到韓國平價品牌通通有，究竟還有哪些惠利同款包呢？就讓我們一起跟著劇情看下去吧～

《我的室友是九尾狐》惠利同款包包：Burberry TB皮革鎖釦包

這一幕出現在第二集，女主角李潭因為抵擋不住炸雞的誘惑，決定還是要出席系上聚會，身穿一件簡單的格紋毛衣，揹上Burberry經典TB包，選用黑色款式優雅百搭，就算像李潭這樣臨時起意、出門隨身一揹也很時髦有型！

▲Burberry TB皮革鎖釦包。（圖／Facebook@tvN Drama、Burberry）

《我的室友是九尾狐》惠利同款包包：Loewe皮革U型拼接包

還記得李潭得知自己吞了狐珠會死掉那崩潰的神情嗎？二話不說先立刻找來好友們買醉一波吧～而那個時候身上揹的正是Loewe 話題新款Horseshoe包，這款包包以馬蹄鐵為靈感，打造復古圓潤的包型，加上李潭當天穿的翻領短版外套，整套穿搭顯得格外俏皮討喜。

▲Loewe皮革U型拼接包。（圖／Facebook@tvN Drama、Mytheresa官網）

《我的室友是九尾狐》惠利同款包包：BOTTEGA VENETA Arco迷你包

第五集隨著劇情推移，男女主角感情升溫，李潭和九尾狐在漢江的浪漫約會，當天著用的包款是這款Bottega Veneta迷你Arco包，充滿光澤的小牛皮革，搭配上暖棕色，在陽光的照映之下更顯亮眼，也為惠利整套休閒OOTD增添畫龍點睛的效果。

▲BOTTEGA VENETA Arco迷你包。（圖／Facebook@tvN Drama、Bottega Veneta）

《我的室友是九尾狐》惠利同款包包：Fossil Camilla 真皮三用後背包

看了太多精品包都差點忘了惠利的人設是大學生（笑）～漫步在校園內的時候，屋哩女主角李潭最常揹的就是Fossil Camilla 真皮三用後背包，不僅能自行調整背帶，變成後背、斜背、肩背三種背法，甚至還可以容納13吋的筆電，在小包當道年代真的很難能可貴呀！

▲Fossil Camilla 真皮三用後背包。（圖／TvN《我的室友是九尾狐》、奇摩購物中心官網）

除了精品包以外，其實劇中還是有一些符合學生身分的「平價韓國品牌」包款，小資女也能輕鬆Get惠利同款！

《我的室友是九尾狐》惠利同款包包：Depound Bordeaux 托特包

另一款也是大學生愛用包包！只要走在韓國校園內，絕對能看見Depound Bordeaux 托特包的身影，耐用的帆布材質＋低調英文字點綴，完美呈現韓妞最愛的清新極簡風，喜歡的女孩們可以找信任代購下單去囉！

▲Depound Bordeaux 托特包。（圖／TvN《我的室友是九尾狐》、Depound Bordeaux官網）

《我的室友是九尾狐》惠利同款包包：HOZE 半月弧形肩背包

最後這款HOZE半月弧形肩背包在劇中出場率超高！從第二集李潭意外發現家裡地下室的秘密，以及外出上學時的場景都曾亮相過，半月弧型的包身超級可愛，加上恰到好處的容量也很適合日常，劇中還發揮巧思綁上絲巾，為整套穿搭增添文藝氣息。

▲HOZE 半月弧形肩背包。（圖／TvN《我的室友是九尾狐》、HOZE官網）

不只《我的室友是九尾狐》，HOZE 半月弧形肩背包在另一部熱播韓劇《Law School》也曾出場過，法學生姜率（A）也愛用，無論是上班、上課都百搭，可說是近期討論度最高的一款休閒包款了。

▲HOZE 半月弧形肩背包在韓劇《Law School》也曾出場過。（圖／JTBC《Law School》）

文／美人圈

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