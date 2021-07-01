疫情後去「梅杰夫」滑雪！搭小飛機看阿爾卑斯山　學低調富豪逛精品

文、圖／Ean

在法國東南部的阿爾卑斯山白朗峰腹地，有座歷史悠久的山城梅杰夫（Megève），是非常受歡迎的滑雪勝地，造訪前就聽同行朋友說，尤其是在冬季，許多低調的富豪都會選擇來此度假。不光秀麗風景，後來實際走訪發現，應該是這座山城的好品味，才是讓上流社會趨之若鶩的關鍵。

▲歷史超過千年的梅杰夫，是一同時擁有美麗山景與人文景緻的山城

▲有別於冬季銀白一片，夏天的梅杰夫充滿綠意

▲夜間的廣場，有著歡快的愜意

與響亮的名聲相比，這座歷史超過千年的山城遠比想像中小，但從廣場名牌店櫛比鱗次看來，這的度假消費力肯定高。廣場中央有間 HERMES，這不稀奇，更吸引人的是隔壁一間發明踩腳滑雪褲的服飾品牌：AAllard，創立於 1926 年，不僅擁有純正的梅傑夫血統，更讓人吃驚的是，想逛 AAllard 的實體店，就只能到這！一家賣服飾，另一家則是賣配件如皮包、鞋子等，兩間離得很近。店裡展售不少高價款衣服，都像版畫有編號，例如 2/9，代表的是這件衣服全球只會生產 9 件，看到的是第 2 件。如此珍稀，難怪會獲得不喜歡撞衫的富豪們歡迎。

▲AAllard 專賣服飾的店面

▲現在品牌主要負責人是 AALARD 家族第三代，展示他們引以為傲的產品：踩腳滑雪褲

▲不管是服飾或配件，都很具質感，有限量的高價品，也有推出價格比較親民的商品

▲（上圖）每年都會在店門口舉辦發表會，（下圖）限量的高價商品，標牌上會顯示如版畫的件數資訊

看準上流商機，小鎮上還有另一家香水品牌 Mizensir，也很值得看看。雖不像 AAllard 是源自梅杰夫，而是來自瑞士，不過特別的是該品牌全球也不過三家門市，其中兩家在瑞士，剩下一家就是在這了！Mizensir 以香聞名，銷售的香水超過 500 種，光試聞一輪就得花上許多時間，當初是以香氛蠟燭起家，第一款取名為耶誕樹，我好奇試聞了一下那會是什麼味道？名字應是取其讓人愉悅平靜的感覺。

▲Mizensir 的店面小巧精緻

▲Mizensir 以香氛蠟燭起家，味道相當舒服

不光服飾與香水，美食也是重要的品味追求。位於阿爾卑斯山上，與瑞士、義大利相鄰的梅杰夫，起司是根深蒂固的飲食文化，在當地老司機的帶領下，來參觀一間很溫馨的「Fruitière en Val d’Arly」起司工廠，展覽規劃設計的好，儘管空間不大，但能感受其用心。最後，提供了三款口感與風味截然不同的起司試吃，一般是配紅酒，若不喝酒可跟我一樣換相當好喝的葡萄汁來搭配。果真美食是旅行中很重要的一環，不只能獲得感官上的愉悅，更是吃進了當地人的生活文化樣貌！

▲三款提供試吃的起司，擁有截然不同的口感與味道

▲展示空間規劃用心，一個說明牌翻開，裏頭是精巧的縮小示意模型

/ 活動推薦：搭小飛機欣賞白朗峰 /

梅杰夫飛機產業起步早，當地 1921年第一次飛行成功，1940 年代小飛機即變成觀光項目，他們不只自己開還自己造飛機！來到這，參加 Aérocime 的小飛機體驗，每人只要花 80 歐元，就能翱翔青空 20 分鐘，遠觀白朗峰、俯瞰霞慕尼，貼著冰河地形俯瞰如畫山谷，是相當獨特的飛行體驗，非常值得！

▲Ean 與機長合影

▲在梅杰夫搭乘小飛機，可得平面無法觀賞到的視角

▲一趟 20 分鐘的飛行，讓人意猶未盡

▲飛過壯闊的冰川山景，讓人難忘

/ 住宿推薦：Hôtel Chalet Saint-Georges 聖喬治小屋飯店 /

這回入住四星的 Hôtel Chalet Saint-Georges 聖喬治小屋飯店，充滿傳統氣息的浪漫木質風情，房間空間蠻大，浴室還有浴缸，早晨醒來天氣偏涼，泡個澡剛好。早餐豐盛美味，還有個煮蛋器，聽說阿爾卑斯大區的蛋品質很好，要把握機會多吃點。此外，記得攜帶泳裝，飯店裡附有烤箱與 Jacuzzi ，雖是室內，但用起來還是很舒適，一如整間酒店的到位品質。飯店坐落位置極佳，走至最熱鬧的廣場只要兩分鐘。

▲飯店外觀是一傳統木屋，很具標誌性

▲來阿爾卑斯山上，就該入住這樣充滿在地風情的旅宿

▲豐盛的美味早餐，還提供一只煮蛋器

/ Info. /

AAllard 服飾 官網 | 臉書

Mizensir 香水 官網 | 臉書

Fruitière en Val d’Arly 起司工廠 官網 | 臉書

Aérocime 小飛機體驗 官網 | 臉書

地址：3368 route de La Cote 2000 – 74120 – MEGEVE

電話：+ 33 (0) 4.50.21.03.21

Email : [email protected]

Hôtel Chalet Saint-Georges 聖喬治小屋飯店 官網

地址：159, Rue Monseigneur Conseil 74120 Megève France

電話：+33 (0)4 50 93 07 15

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！