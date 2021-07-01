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地獄級「香菜皮蛋豬血糕比薩」狂洗版　網推加「一款醬料」瞬間變好吃

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編輯／Emily

台灣必勝客常推出奇特口味的披薩，先前把炸湯圓、臭豆腐泡菜、麻辣鍋⋯做成披薩都引發熱烈討論，這次超狂新品「香菜皮蛋豬血糕比薩」一推出馬上洗版社群網站，雖然顛覆想像的組合被網友揶揄：「擔心義大利對台宣戰！」，還是有很多人大膽嚐鮮，快來看看實際吃起來究竟是什麼味道？

▲香菜皮蛋豬血糕比薩。（圖／翻攝自facebook@蠢羊與奇怪生物）

▲必勝客推出「香菜皮蛋豬血糕比薩」。（圖／蠢羊與奇怪生物 授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

「香菜皮蛋豬血糕比薩」再次挑戰台味食材，把豬血糕、皮蛋通通丟到披薩上，並搭配滿滿花生粉和香菜，奇特組合讓人超好奇吃起來如何。一開賣就有很多勇者在網路上分享心得，有些人覺得「根本不行」、「超難吃」、「地獄級披薩」，尤其討厭香菜的人看到更崩潰。但也有很多網友表示「其實還不錯」、「比想像中好吃」，還大推搭配東泉辣椒醬更好吃。

▲香菜皮蛋豬血糕比薩。（圖／翻攝自facebook@蠢羊與奇怪生物）

▲披薩上有大塊豬血糕、皮蛋，以及滿滿的花生粉和香菜。（圖／蠢羊與奇怪生物 授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

台灣把豬血糕、皮蛋與披薩結合，被多網友說：「根本激怒義大利人」、「太挑釁了」、「擔心義大利對台宣戰」⋯⋯，而日本人因為很瘋台灣美食「珍珠奶茶」，也惡搞出不少詭異料理，像是把珍珠做成日本家常菜「筑前煮」，或是加入麻婆豆腐、歐姆蛋中，都讓台灣人看了超傻眼。

▲香菜皮蛋豬血糕比薩。（圖／翻攝自facebook@蠢羊與奇怪生物）

▲日本人把珍珠做成筑前煮。（圖／翻攝自twitter@tapioca_navi）

▲香菜皮蛋豬血糕比薩。（圖／翻攝自facebook@蠢羊與奇怪生物）

▲珍珠麻婆豆腐。（圖／翻攝自twitter@tapioca_navi）

▲香菜皮蛋豬血糕比薩。（圖／翻攝自facebook@蠢羊與奇怪生物）

▲珍珠歐姆蛋。（圖／翻攝自twitter@tapioca_navi）

韓式炸雞因為外層裹上滿滿醬料，讓很多人欲罷不能，但除了常見的甜醬、辣醬，韓國炸雞品牌Mexicana也不斷推陳出新，開發各種奇特新口味，先前就推出過一款「拿鐵口味炸雞」，把甜甜咖啡融入炸雞醬料中，兩個不相干的食物配起來如何，真讓人難以想像，但吃過的人卻表示「其實不違和」、「越吃越順口」。


關鍵字：

香菜皮蛋豬血糕比薩, 比薩, 必勝客, 食物, 台味

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