風・Luxury／江詩丹頓古董錶迎第二人生　10只代表作登台

▲江詩丹頓1948年Model 4178計時腕錶，1,390,000元。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

古董錶經過總廠鑑定、修復、保養展開第二人生，受到不少收藏家青睞，江詩丹頓（Vacheron Constantin）的「Les Collectionneurs收藏家系列」正是專家從全球各地蒐羅而來的古董時計，歷經悉心保養並提供2年保固，再度於世人面前亮相，今起10件古董作品於品牌台北101專賣店展開巡展，由於正值防疫期間，品牌特別提供專人線上導覽服務，提供專人線上導覽服務，介紹涵蓋20世紀各年代的代表作。

▲江詩丹頓1927年18K雙色金「酒桶形」腕錶（Ref. Inv. 11531），535,000元。

罕見雙色金

江詩丹頓於1927年推出當時罕見的18K雙色金酒桶型腕錶，獨特的龜形錶殼是一大特色，反映了當時盛行的Art Deco裝飾藝術風格；銀色面盤上12個鍍金阿拉伯數字時標、琺瑯軌道式分鐘刻度、金質「教堂式」時分針，流露優雅氣息。

▲江詩丹頓1942年18K黃金腕錶（Ref. Inv. 10102），搭載453機芯是同時期最好的機芯之一，443,000元。

招牌好機芯

1942年問世的18K黃金腕錶（Ref. Inv. 10102），搭載453機芯被視為同時期最好的機芯之一；面盤設計也一如江詩丹頓的雅緻風格，立體棒狀時標與5個金質羅馬數字時標交錯排列，配備黑色琺瑯軌道分鐘刻度，6時位置設有小秒盤。

▲江詩丹頓1973年18K黃金男用腕錶（Ref. Inv. 12086），535,000元。

超薄代表作

1967年江詩丹頓邁入超薄自動上鍊機芯領域，首度使用厚度僅2.45mm的1120機芯製作超薄錶，隔年於同款機芯加上了日期功能，成為擁有日內瓦印記、厚度3.05mm的1121機芯。此次來台亮相的1973年18K金男錶（Ref. Inv. 12086）即是早期超薄錶的代表作之一。

▲Zenith今年推出ICONS典藏腕錶，僅於品牌專賣店發售。（圖／Zenith提供，以下同）

同場加映

目前有不少百年老牌都加入古董時計新生計畫，Zenith（真力時）今年正式加入陣容，推出Zenith ICONS 真力時典藏腕錶，每一款都是經由品牌收購、修復並加以認證，具有完整的可追溯性，並提供3年的保固，目前古董錶款僅於專賣店發售。