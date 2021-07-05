fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／女星搶背的性感「YSL腋下包」　新增唯美白色搶先曝光！

>

記者王則絲／台北報導

SAINT LAURENT 2021春夏推出全新手袋「LE 5 À 7」系列，加入復古腋下包行列，率先帶來最有YSL性感韻味的黑色款式，女星們包括BLACKPINK Rosé、木村光希、李沐、昆凌都搶著背上，緊接著七月份還新增推出了淡雅的白色款式，今日《ET FASHION》就來帶讀者開箱近賞這款「LE 5 À 7」新手袋的面貌。

▲YSL腋下包開箱。（圖／品牌提供）

▲YSL腋下包開箱。（圖／品牌提供）

▲女星們搶背SAINT LAURENT最新「LE 5 À 7」手袋。（圖／品牌提供）

向來以黑色作為主基調的SAINT LAURENT，這回推出全新包型「LE 5 À 7」，不外乎率先從黑色下手，光是黑色款式就推出了三種不同質感，包括光滑小牛皮、鱷魚壓紋以及啞光蟒蛇皮，緊接著七月份，台灣還將上架唯美的白色款式，今日《ET FASHION》不只開箱小牛皮黑色款式，還加碼搶先曝光白色款式。

▲YSL腋下包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲今日《ET FASHION》開箱「LE 5 À 7」小牛皮黑色與白色款式。（圖／記者王則絲攝）

「LE 5 À 7」系列的名稱別有寓意，法文裡的「LE 5 À 7」（CINQ À SEPT ）意旨「HAPPY HOUR」，泛指下班後到回家前進行的活動，可以是同事、朋友間的聚會，也可以是「與情婦或情人約會的時間」，包身汲取70年代的曲線廓形，俐落同時圓滑，中間的飾帶點綴以 YSL 金屬徽飾，作為開包的扣環，僅需要滑動品牌標誌的L字母便能輕鬆開合。

▲YSL腋下包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲YSL腋下包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲包身上的五金細節。（圖／記者王則絲攝）

這款「LE 5 À 7」手袋的誕生，讓精品圈的腋下包之爭又更加激烈了，精簡、素面的外型，作為入門款也不怕不好搭配，半開放式的袋口則帶出率性不羈的特質，背帶部分與包身皮革相連而成，更考驗製作工藝，運用上的五金配件皆以金色呈現，上頭還有精細的LOGO雕刻，背帶有三格長度可調整。

▲YSL腋下包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲內部空間。（圖／記者王則絲攝）

內裡以絨布面呈現高級感，內附一格拉鍊小暗袋，整體空間還算寬敞，從開箱影片裡也能看見，口罩、墨鏡、錢夾⋯⋯都是能輕鬆納入的。不論是黑色還是白色，光滑的皮革表面都散發內斂光澤度，黑色看來更有YSL的經典韻味，散發些許叛逆的性感魅力；白色款式則是有著夏季的清爽氛圍，帶著一絲仙氣。

▲YSL腋下包開箱。（圖／品牌提供）

▲LE 5 À 7 小牛皮復古腋下包，NT＄54,300。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

►包・開箱／Lisa再放火！CELINE變奏版「16包」沒了手提更好背

►包．開箱／孫芸芸大愛Chloé「焦糖親親包」　唇形本尊美翻、流浪包更燒

►包・開箱／侯佩岑同款水桶包新增超美「抹茶綠」！T字老花方包不退流行

關鍵字：

包開箱, YSL, Saint Laurent, LE 5 À 7, 腋下包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

小心爛臉！研究：「5類食物」別吃，否則痘痘粉刺跟著來

小心爛臉！研究：「5類食物」別吃，否則痘痘粉刺跟著來

UNIQLO超狂聯名三大普普藝術大師　首推超美餐瓷、杯具沒搶到會後悔！

UNIQLO超狂聯名三大普普藝術大師　首推超美餐瓷、杯具沒搶到會後悔！

最能「感受幸福」的2種人　跟他們相處會更快樂

最能「感受幸福」的2種人　跟他們相處會更快樂

用香蕉降體脂超簡單！　「超強吃法」3分鐘完成還能清腸胃 邊緣人專用！這個迷你公事包竟可以「烤肉」　15秒組裝完成今晚開吃 其實男生也需要安全感！做對「4大關鍵」讓他更愛妳 10位「演技好」陸劇男星！鐘漢良吻技超撩、任嘉倫用眼神開車 潤娥30＋後更有女人味！躺地秀雪白螞蟻纖腰　胸前陰影超吸睛 韓星私服都穿Logo T！IU的櫻桃短T太可愛　Jennie同款只要千元 IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面