包・開箱／女星搶背的性感「YSL腋下包」　新增唯美白色搶先曝光！

記者王則絲／台北報導

SAINT LAURENT 2021春夏推出全新手袋「LE 5 À 7」系列，加入復古腋下包行列，率先帶來最有YSL性感韻味的黑色款式，女星們包括BLACKPINK Rosé、木村光希、李沐、昆凌都搶著背上，緊接著七月份還新增推出了淡雅的白色款式，今日《ET FASHION》就來帶讀者開箱近賞這款「LE 5 À 7」新手袋的面貌。

▲女星們搶背SAINT LAURENT最新「LE 5 À 7」手袋。（圖／品牌提供）



向來以黑色作為主基調的SAINT LAURENT，這回推出全新包型「LE 5 À 7」，不外乎率先從黑色下手，光是黑色款式就推出了三種不同質感，包括光滑小牛皮、鱷魚壓紋以及啞光蟒蛇皮，緊接著七月份，台灣還將上架唯美的白色款式，今日《ET FASHION》不只開箱小牛皮黑色款式，還加碼搶先曝光白色款式。

▲今日《ET FASHION》開箱「LE 5 À 7」小牛皮黑色與白色款式。（圖／記者王則絲攝）



「LE 5 À 7」系列的名稱別有寓意，法文裡的「LE 5 À 7」（CINQ À SEPT ）意旨「HAPPY HOUR」，泛指下班後到回家前進行的活動，可以是同事、朋友間的聚會，也可以是「與情婦或情人約會的時間」，包身汲取70年代的曲線廓形，俐落同時圓滑，中間的飾帶點綴以 YSL 金屬徽飾，作為開包的扣環，僅需要滑動品牌標誌的L字母便能輕鬆開合。

▲包身上的五金細節。（圖／記者王則絲攝）

這款「LE 5 À 7」手袋的誕生，讓精品圈的腋下包之爭又更加激烈了，精簡、素面的外型，作為入門款也不怕不好搭配，半開放式的袋口則帶出率性不羈的特質，背帶部分與包身皮革相連而成，更考驗製作工藝，運用上的五金配件皆以金色呈現，上頭還有精細的LOGO雕刻，背帶有三格長度可調整。

▲內部空間。（圖／記者王則絲攝）

內裡以絨布面呈現高級感，內附一格拉鍊小暗袋，整體空間還算寬敞，從開箱影片裡也能看見，口罩、墨鏡、錢夾⋯⋯都是能輕鬆納入的。不論是黑色還是白色，光滑的皮革表面都散發內斂光澤度，黑色看來更有YSL的經典韻味，散發些許叛逆的性感魅力；白色款式則是有著夏季的清爽氛圍，帶著一絲仙氣。

▲LE 5 À 7 小牛皮復古腋下包，NT＄54,300。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



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