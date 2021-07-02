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葛飾北齋名畫縮小十分之一　躍上積家翻轉錶

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▲▼ 彩繪錶 。（圖／公關照）

▲積家限量10只的Reverso Tribute Enamel翻轉錶，2,800,000元。（圖／積家錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）是少數擁有彩繪工坊的品牌，為慶祝招牌Reverso翻轉錶90周年，再度上演大驚奇，推出限量10只的Reverso Tribute Enamel翻轉系列琺瑯腕錶，錶殼背面以微繪忠實重現葛飾北齋於1830年代初創作的木刻版畫《諸國瀑布攬勝之下野黑髮山之瀑》，綠色面盤也特別以波浪紋路裝飾，與主題相呼應。

▲▼ 彩繪錶 。（圖／公關照）▲▼ 彩繪錶 。（圖／公關照）

▲積家Reverso Tribute Enamel翻轉錶，錶背呈現葛飾北齋的《諸國瀑布攬勝之下野黑髮山之瀑》彩繪。

積家彩繪大師第一項挑戰，是將葛飾北齋原版畫作縮小至十分之一的錶背，細膩繪製《諸國瀑布攬勝之下野黑髮山之瀑》每一個小細節，另一項挑戰是運用琺瑯工藝模仿木刻版畫的質感，且要達到原作的「色彩漸變技法」（bokashi），才能達到色彩漸變的效果；而綠色面盤也不簡單，經過特殊的凸輪為面盤手工加工出波浪紋，再覆上一層層半透明的大明火琺瑯，經過多次燒製才能成就如水波起伏的視覺效果。

▲▼ 彩繪錶 。（圖／公關照）

▲Arnold & Son推出獨一無二的紐約鐘錶學會限定版腕錶，運用微繪展現曼哈頓大橋。（圖／Arnold & Son提供，以下同）

▲▼ 彩繪錶 。（圖／公關照）

▲Arnold & Son繪製過程在顏料中精心添加Super-LumiNova夜光塗料，呈現迷人的紐約夜景。

Arnold & Son則為百年歷史的紐約鐘錶學會，製作獨一無二的紐約特別版腕錶，同樣採用微繪技法於面盤展現曼哈頓大橋景致，令人驚喜的是顏料中特別加入Super-LumiNova夜光塗料，因此在暗夜中面盤上紅磚建築的窗、路燈和曼哈頓大橋會散發夜光，詮釋紐約迷人的夜景，此錶款將交由國際拍賣行富藝斯（Phillips）拍賣，所得將全數捐給捐給紐約鐘錶學會。

關鍵字：

積家, JAEGER LE-COULTRE, Arnold & Son, 彩繪錶

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