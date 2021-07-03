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看起來也太好躺！凱特摩絲帶貨YSL「枕頭手拿包」　曾之喬立馬跟上　

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記者王則絲／台北報導

今年47歲的英國超模凱特摩絲（Kate Moss），日前不光是獲邀為self-portrait出鏡早秋形象，也替SAINT LAURENT最新「PUFFER SADE」手拿包拍攝形象廣告，超強烈的超模氣場沒隨年紀流失，驚人帶貨力馬上延燒，女星曾之喬、KOL李函都搶先背上這顆外型蓬鬆療癒的「枕頭手拿包」，甚至現身大熱韓劇《我的上流世界》中。

▲YSL Puffer Sade手拿包。（圖／品牌提供）

▲凱特摩絲替SAINT LAURENT出鏡形象廣告。（圖／品牌提供，以下同）

曾經叱吒時尚圈的超模凱特摩絲雖然不像過往這麼活躍，但是她的位置無可取代，如今除了擔任女兒萊拉摩絲（Lila Moss）的經紀人，依然承接不少拍攝工作，身材體態保持得相當好，一出場總能成為焦點。

凱特摩絲日前於SAINT LAURENT春夏形象中負責演繹新款手拿包「PUFFER SADE」，雖然外頭罩著一件針織衫，仍然抵擋不住溢出的性感女人味，只見她直接將手拿包抱於胸前，展現自然的率性氛圍。

▲YSL Puffer Sade手拿包。（圖／品牌提供）

▲曾之喬與李函也紛紛拎上手。

「PUFFER SADE」選用柔軟小羊皮打造，菱格絎縫方式使得包身顯得蓬鬆飽滿，宛如枕頭一樣療癒的手感，加上份量感的外型，看起來就超好躺！經過超模的演繹，馬上就成為了女星們的愛包，例如曾之喬一身休閒裝扮，隨手拎上這顆「枕頭包手袋」，再戴起墨鏡，瞬間襯托女明星氣場；KOL李函更為此拍攝一組大片，穿著超短的蕾絲短褲性感擺拍，而她選擇的是芥末黃款式，特別搶眼。

▲YSL Puffer Sade手拿包。（圖／品牌提供）

▲YSL Puffer Sade手拿包。（圖／品牌提供）

▲這款枕頭手拿包，更出現在《我的上流世界》中，共有黑、米白、芥末黃色調。

►《九尾狐》惠利私下行頭也精彩　盤點她在IG上狂曬的7款手袋

關鍵字：

SAINT LAURENT, YSL, kate moss, 凱特摩絲, 手拿包, 枕頭包, Puffer Sade

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