9月開玩！日本環球《鬼滅之刃》遊樂設施帶你體驗「水之呼吸」

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@USJ_Official

日本動漫《鬼滅之刃》人氣火爆，各種周邊、聯名出不停，現在居然宣布與日本環球影城合作，推出期間限定的企劃，消息一出馬上引起熱烈討論，他們要用遊樂設施重現《鬼滅之刃》的世界，帶領遊客們體驗激戰場景，讓炭治郎的「水之呼吸」、其他角色的華麗劍術重現眼前。

日本環球影城常和知名角色合作，像是《哈利波特》或任天堂的「瑪利歐園區」都吸引大批民眾朝聖。這次與《鬼滅之刃》的合作是期間限定，預計將從今年9月17日起推出至2022年2月13日為止，他們會用園內遊樂設施讓遊客們身歷其境，一同重溫角色們的經典招式和對戰場景。

除了遊樂設施，還會有原創的周邊商品和食物，目前官方只公布了基本訊息，但從7月1日起，日本環球影城的推特會陸續釋出炭治郎與妹妹禰豆子介紹設施的片段，以及更多詳細資訊，喜歡的話可以密切關注。

另外迪士尼則是宣布要推出一個全新的海上樂園，不是選在哪個國家，而是要推出一艘專屬郵輪「願望號」（Disney Wish）！船上有華麗、夢幻的佈置，重現迪士尼卡通的經典場景，還有公主主題房間、表演，以及「復仇者聯盟」專區，可以體驗變成超級英雄的感覺，硬體設施則有「透明滑水道」，又長又彎就像雲霄飛車一樣刺激好玩，郵輪預計2022年起航，到時候如果有機會超級想去搭搭看。

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