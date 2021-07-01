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乾洗手該補貨了！最低才133元　茶樹精油保護加倍

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文／C編

疫情期間乾洗手成為必備，在不能洗手的狀態下，幫助清潔手部，「Her和她」就推出「HAPPY HOUSE 茶樹精油乾洗手」，有凝膠和噴霧兩種款式，添加茶樹精油，淡淡的清香在夏天使用相當舒服。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲HAPPY HOUSE,乾洗手,精油,茶樹,保養。（圖／pexels） 

▲HAPPY HOUSE 茶樹精油乾洗手凝膠式 / 噴霧式，100mlX3，原價1497元、特價399元；噴霧式200mlX3，原價1950元、特價559元。點我購買。

疫情尚未結束，雖然有趨緩的態勢，但為了保護自身的安全，還是要加強衛生與清潔，雖然在家的時間變多，但偶爾仍需外出，也許是去辦公室，也許是採買，或是搭乘大眾交通工具等等，身上帶著一瓶乾洗手是必要的，隨時清潔雙手，等到了定點再洗手加強，做好防護的第一步。

▲HAPPY HOUSE,乾洗手,精油,茶樹,保養。（圖／pexels） 

▲ 回家就要趕快洗手。（圖／pexels）

勤洗手是防疫重點，隨身物品的清潔也成為日常，帶回家的物品可以酒精或噴霧式乾洗手噴過後擦拭，手機、電腦等則先噴在衛生紙或軟布上再擦拭，這些簡單的方法，應該早已是人人都知道的生活小常識，雙手、物品都確實清潔後，才能安心繼續做事。

▲HAPPY HOUSE,乾洗手,精油,茶樹,保養。（圖／pexels） 

▲疫情期間手部清潔非常重要。（圖／pexels）

HAPPY HOUSE 茶樹精油乾洗手有凝膠式與噴霧兩種，凝膠使用起來一點都沒有黏膩感，很適合小朋友使用，因為可以確實按摩到手指、指縫每個角落，不用擔心它太快蒸發，噴霧式則適合大人使用，簡單噴一噴就可以做到清潔，非常方便快速。

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▲HAPPY HOUSE 茶樹精油乾洗手凝膠式 / 噴霧式，100mlX3，原價1497元、特價399元；噴霧式200mlX3，原價1950元、特價559元。點我購買。

「Her和她」推出3種乾洗手組合，HAPPY HOUSE 茶樹精油乾洗手凝膠式或噴霧式100mlX3瓶，原價1497元、特價399元，平均一瓶133元；噴霧200mlX3瓶，則是原價1950元、特價559元，平均一瓶186元，大瓶放在家中、小瓶隨身攜帶，現在補貨最划算。

關鍵字：

HAPPY HOUSE, 乾洗手, 精油, 茶樹, Her, Her和她

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