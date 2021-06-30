蠟筆小新躍上鍋具、包包超可愛！屈臣氏集點活動7／1開跑

記者李薇／綜合報導

蠟筆小新可愛又搞怪的個性，深受許多粉絲喜愛，現在屈臣氏從7月1日至28日推出「一起變新趣」集點活動，每200元集一點，最少集滿5點即可加價換購1款集點活動商品，像是超可愛的小白「好裝行李箱」跟「滾了滾了燉鍋」更是一定要擁有。

▲滾了滾了燉鍋超級可愛。（圖／品牌提供）



不只是行李箱跟燉鍋一定要集到，內藏可動式小新、小葵公仔的「可愛隨身包」也是萌翻全場，還有鳥籠造型的「打開收好女王傘」絕對是現在炎炎夏日必收的款式，另外還有針對寵i會員推出的限量「小新衣衣洗衣收納袋組」（2入1套），全店消費不限金額即可用199元換購。

▲內藏可動式小新、小葵公仔的「可愛隨身包」也是萌翻全場。（圖／品牌提供）



另外，這次也有許多商品跟小新聯名推出，其中，每次都搶翻的口罩更是攜手中衛推出，超級可愛的小新裝點在上面，戴出門心情都變得特別好；還有濕紙巾、衛生紙等款式，也是有小新加持，絕對要入手一波！

▲小新衣衣洗衣收納袋組更是超級可愛。（圖／品牌提供）



提到口罩聯名，親親醫用口罩最近就推出哆啦A夢口罩，可愛的表情加上彩色的圖案，完全就是超欠收，另外，可別忘了哆啦A夢的好朋友們大雄、愛唱歌胖虎、愛炫耀的小夫、甜姐兒靜香，他們的可愛笑容實在太萌太討喜，同框在口罩上，瞬間讓人重拾兒時童年的回憶。

▲也有女孩適合的哆啦美圖案。（圖／品牌提供）



哆啦美也來湊一咖，粉紅色的口罩上愉快玩耍的哆啦美，無論是眨眼、打哈欠、微笑，她每一個動作都讓人一看到就想尖叫喊著：「太可愛了吧！」，而且同時有出兒童款，親子一起戴上看起來好溫馨。

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