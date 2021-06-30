fb ig video ETtoday search mobile

蠟筆小新躍上鍋具、包包超可愛！屈臣氏集點活動7／1開跑

>

記者李薇／綜合報導

蠟筆小新可愛又搞怪的個性，深受許多粉絲喜愛，現在屈臣氏從7月1日至28日推出「一起變新趣」集點活動，每200元集一點，最少集滿5點即可加價換購1款集點活動商品，像是超可愛的小白「好裝行李箱」跟「滾了滾了燉鍋」更是一定要擁有。

▲蠟筆小新,屈臣氏,中衛,親親,口罩。（圖／品牌提供）

▲滾了滾了燉鍋超級可愛。（圖／品牌提供）

不只是行李箱跟燉鍋一定要集到，內藏可動式小新、小葵公仔的「可愛隨身包」也是萌翻全場，還有鳥籠造型的「打開收好女王傘」絕對是現在炎炎夏日必收的款式，另外還有針對寵i會員推出的限量「小新衣衣洗衣收納袋組」（2入1套），全店消費不限金額即可用199元換購。

▲蠟筆小新,屈臣氏,中衛,親親,口罩。（圖／品牌提供）

▲內藏可動式小新、小葵公仔的「可愛隨身包」也是萌翻全場。（圖／品牌提供）

另外，這次也有許多商品跟小新聯名推出，其中，每次都搶翻的口罩更是攜手中衛推出，超級可愛的小新裝點在上面，戴出門心情都變得特別好；還有濕紙巾、衛生紙等款式，也是有小新加持，絕對要入手一波！

▲蠟筆小新,屈臣氏,中衛,親親,口罩。（圖／品牌提供）

▲小新衣衣洗衣收納袋組更是超級可愛。（圖／品牌提供）

提到口罩聯名，親親醫用口罩最近就推出哆啦A夢口罩，可愛的表情加上彩色的圖案，完全就是超欠收，另外，可別忘了哆啦A夢的好朋友們大雄、愛唱歌胖虎、愛炫耀的小夫、甜姐兒靜香，他們的可愛笑容實在太萌太討喜，同框在口罩上，瞬間讓人重拾兒時童年的回憶。

▲哆啦A夢,皮卡丘,寶可夢,口罩,眼藥水,。（圖／品牌提供）

▲也有女孩適合的哆啦美圖案。（圖／品牌提供）

哆啦美也來湊一咖，粉紅色的口罩上愉快玩耍的哆啦美，無論是眨眼、打哈欠、微笑，她每一個動作都讓人一看到就想尖叫喊著：「太可愛了吧！」，而且同時有出兒童款，親子一起戴上看起來好溫馨。

戴完口罩一定要清潔！6大療癒潔膚單品　讓洗臉也變得好舒壓

粉刺浮出肌膚表面！讓妳輕鬆好去除的6款面膜　沒敷過稱不上專家

口罩肌粉刺、痘痘爆發！4款「神級酸瓶」讓臉恢復光滑細緻

關鍵字：

蠟筆小新, 屈臣氏, 中衛, 親親, 口罩

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」　竟能省下44分鐘

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」　竟能省下44分鐘

ANNA SUI二度驚傳撤台！8月底3櫃位離開　粉絲：青春的回憶！

ANNA SUI二度驚傳撤台！8月底3櫃位離開　粉絲：青春的回憶！

清甜少女「麻花辮」搭配髮飾超好看　很有異國風味又涼爽

清甜少女「麻花辮」搭配髮飾超好看　很有異國風味又涼爽

WFH眼睛老化加快、魚尾紋都現形？4招「印度瑜珈」還你水潤雙眼 回頭搭訕率超高！夏季必噴3款神級香水　讓妳變自帶體香的仙女 一朵朵3D小花點綴！香緹卡夏妝宛如仙女下凡　讓人買了捨不得用 台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈　特賣商品3折起 女生注意！「5種男人」別碰，寧願單身也要閃得遠遠的 3大星座「發火像撿到槍」！　牡羊變臉超快、第一名有多遠躲多遠 AirPods超低價！5290元→3988元　視訊開會、追劇、聽音樂必備

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面