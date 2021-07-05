這是真實的人生！疫情讓人擔憂未來　學著用「樂在其中」的心境面對

編輯／Emily 圖／商周提供、翻攝自unsplash.com

三級警戒即將屆滿兩個月，長時間待在家讓人越來越煩躁，不只對難以預測的未來感到恐懼，在工作、感情、生活各方面也產生憂慮，種種負面念頭襲來，真讓人無法招架，其實對於這些問題，我們應該要學著以「樂在其中」的心境面對，才能在最壞的時機，找到最好的契機。

真正的困難通常不是空間，而是時間。

突如其來的疫情影響了很多人的生活，特別是在職場方面，不管是工作型態的改變，或是被迫失業、遇到求職困難等等，都讓人十分憂心。但就算沒有疫情，未來一樣不可遇測，還是有可能遭遇逆境。這時我們就該提醒自己，「時間」比空間更重要，只要堅持不懈的熬下去，環境、市場就會改變，會迎來風水輪流轉的一天，而中間付出的努力並不會白費。

成功和失敗的真實定義，不在當下。

有時候我們的目光比較短淺，總是在意當下的表現與成敗，但其實成功與失敗並不是只看當下，我們並不需要急於一時，而是要為更遙遠的將來做打算，當過了好多年、甚至更長的時間，才會有定論。

「盡力而為」可能太沉重，要設法「樂在其中」。

在這個多變的年代，很多事情其實不能憑一己之力決定，成敗有七成繫之於環境和時勢，所以說比起凡事「盡力而為」，更要試著學會「樂在其中」。不管是逆境或順境，都是我們真實的人生，所有事情都是一段無可取代的經歷。

現在永遠是最好的，因為我們活在現在，能夠努力的就是現在。

與其對無法掌控的未來擔憂，或是緬懷逝去的過往，我們應該要學或把握當下，「現在」就是最重要的時刻，不管是要努力奮發，或是享受、體驗各種事物，都應該馬上行動，才不會錯過，產生後悔和遺憾。

★書名：喜歡的事開心做，不喜歡的事耐心做

★作者：王學呈

★出版社：商周出版

★出版日期：2021/07/01

★建議售價：新台幣400元