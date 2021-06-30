NespressoＸChiara Ferragni「粉紅眨眼」咖啡機　台灣限量開賣

▲NespressoＸChiara Ferragni聯名系列在台開賣。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

網紅企業家Chiara Ferragni近期與Nespresso聯名合作的「粉紅眨眼」咖啡機，終於要在台開賣！這款歐洲與美國都搶翻天的時尚家電，就算不識超級KOL Chiara Ferragni名號的消費者，一看也會很喜歡，粉紅色機身加上經典眨眼，一早醒來煮咖啡心情都變好！

夏至之後，準備要迎來一年最熱的2個月了，根據資料顯示，30歲以下的千禧世代及Z世代咖啡愛好者，有超過37%的人每周至少品嚐3杯以上的冰咖啡。一向以時尚與高端風格為主力的Nespresso，也順應時勢推出一系列繽紛俏皮的周邊商品，當然是令人想尖叫的Chiara Ferragni限量聯名啦，7／1線上正式開賣！

「粉紅眨眼」咖啡機以粉紅為系列主要顏色，搭配Chiara Ferragni同名品牌經典的眨眼圖案，與Nespresso彩色LOGO相互搭配，帶出輕快愉悅的氛圍，無論放在客廳或廚房，都是超吸睛的一品，該聯名在歐美都造成搶購潮，終於抵達台灣，限量開賣想入手快去練練指速。

▲Nespresso與Chiara Ferragni限量咖啡聯名產品，推出後即引起搶購熱潮。

Chiara Ferragni聯名限量周邊商品，包含Essenza mini咖啡機，售價4,800元、Aeroccino 3奶泡機，售價3,280元、咖啡隨行杯售價1,080元，以及咖啡馬克杯售價680元，共4款限量商品將於7／1上午10點於Nespresso官網線上獨家販售。

若不想換機也想在早上來些粉紅泡泡，入手「Chiara最愛咖啡精選3條裝」也很不錯，售價570元，也能收藏下經典眨眼標誌，內有3款包括清爽冰咖啡、濃醇冰咖啡與椰香風情限量冰咖啡口味，也能開啟一天的好心情。

▲Chiara最愛咖啡精選3條裝。

今年適逢哆啦Ａ夢50週年，與日本知名餐具品牌Noritake合作推出聯名作品，一向以質樸優雅設計受人喜愛的Noritake，跟療癒人心的藍色機器貓合作，帶來經典耐看的產品，加上360元起的平易價格，很適合居家療癒的紛絲們好好收藏，其中代表著勇敢、幸福與愛的季節花卉「哆啦Ａ夢Ｘ花卉」下午茶套組，也很適合喝杯咖啡喔。

▲哆啦Ａ夢Ｘ花卉」系列，水彩的輕柔搭配可愛的圖案，來一場療癒下午茶很可以。