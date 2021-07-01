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Seiko聯手吉卜力工作室圓粉絲夢　限量錶背秀天空之城

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▲▼ Seiko, Citizen 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage X吉卜力工作室《天空之城》聯名錶款SPB215J1，46,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下Presage系列又向動畫迷招手了，繼去年與吉卜力工作室聯手推出《紅豬》聯名錶後，今年再度攜手推出《天空之城》聯名限量紀念錶，琺瑯面盤由日本琺瑯職人橫澤滿負責監修，搭配馬臀皮帶，流露濃濃的復古味道，全球限量1,200只，台灣僅限量50只。

▲▼ Seiko, Citizen 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage X吉卜力工作室《天空之城》的錶面及錶冠圖紋皆有神秘飛行石圖案，錶帶內側印有「拉普達」石碑的花紋。

熟悉《天空之城》的粉絲，一眼便能領略琺瑯面盤上6時位置的圖案是女主角所戴的飛行石，錶冠也採用玻璃材質重現飛行石圖案，而面盤上羅馬數字時標令人聯想到劇中的鐘塔，搭配「眼鏡式指針」、壓印拉普達石碑花紋的錶帶，帶有懷舊氣息，更令人驚喜的是錶背透明底蓋上有男主角父親發現天空之城時拍下的城市模樣，周圍則刻上招牌台詞「Leetay Latuparita Ulus Aria Los Balu Netoreel」（拉普達語的「幫助我，讓光甦醒吧」）。

▲▼ Seiko, Citizen 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage X吉卜力工作室《天空之城》聯名錶款附有專屬珍藏錶盒。

不少品牌也喜歡與迪士尼聯名，CITIZEN今年分別以《美女與野獸》、《小美人魚》、《冰雪奇緣》為主題創作3款光動能女錶，融入三部膾炙人口故事中的招牌元素，並點綴小鑽或彩色寶石增添華麗感。

▲▼ Seiko, Citizen 。（圖／公關照）▲▼ Seiko, Citizen 。（圖／公關照）

▲CITIZEN《美女與野獸》為主題的光動能錶EM0823-58D（左）29,800元，《小美人魚》EM0820-56N光動能錶23,800元。

關鍵字：

Seiko, CITIZEN

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