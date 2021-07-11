別傻當備胎　4個跡象確定無望「找新的比較實在」

▲有時愛情不能勉強，但被利用也不好。（圖／pakutaso、pixabay，以下同）

編輯／借借

有句話是愛情不能勉強的，已經如此努力，卻總還是無法跟對方拉近距離，感覺總是只差一點點，卡在無法前進又無法放棄之間，有幾個跡象顯示以己經成為對方的「工具人」，一種食之無味卻放掉可惜的狀態，若你也認同這些處境，重新去找幸福別再傻等。

對方總是難約

即便你積極的約對方出來，總是拿到模擬兩可的答案，「好啊找時間」、「我再跟你說何時有空」、「最近有點忙」之類的語氣回覆，要不就是約了10次才有1、2次的成功率，建議你還是不要一頭熱。

他對你的成就沒興趣

最近得到上司賞識升職了、或是投資獲得了回報，甚至搞定一個難搞的客戶獲得訂單，這些對你成就肯定的消息，對方都興趣缺缺，不然僅是淡淡的說恭喜，沒有真心為你開心的樣子，代表其實你不在他未來的人生規劃上，甚至覺得你在自吹自擂，就快死心吧。

主動開約只是因為要找人陪

對方若主動想約，大部分的理由是因為想找人陪，打發無聊，其實這不難判斷，「今晚可以出來吃飯嗎」、「等下有空嗎」這種臨時開約的多半是這狀況，找出來只是訴苦、要你聽他說，而不是一般一來一往的交談，90%你是工具人無誤。

不喜歡你給的驚喜

突然出現在他公司樓下，或是收到禮物、花束都沒特別反應，甚至有點困擾的樣子，都很明白在對方眼中，你不是他心中做這些事的主角，這時再怎麼等待都沒意義，省下青春光陰去找個能為這些事開心的人吧。