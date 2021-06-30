王令麟領軍再奪國際大獎！東森自然美獲2021亞太傑出企業勵志品牌獎

▲東森集團總裁王令麟整合全集團資源全力打造的東森自然美，榮獲亞太傑出企業(APEA 2021)勵志品牌獎。（資料照／記者徐文彬攝）

記者林璟倩／綜合報導

東森自然美在東森集團總裁王令麟全力打造之下，再奪國際級大獎！2021年亞太傑出企業獎(APEA 2021)於今(6/30)舉辦線上頒獎典禮，東森自然美榮獲「勵志品牌獎 」(Inspirational Brand Award)，更是唯一獲獎的台灣美妝品牌。王令麟直言，在疫情肆虐、企業亟思如何突破之際，這個大獎來之不易，更是激勵人心，未來東森自然美將持續研發、追求卓越，邁向全球華人美妝生技第一品牌。

▲亞太傑出企業獎(APEA 2021)今(30日)舉行線上頒獎典禮，東森自然美榮獲勵志品牌獎。(圖／取自APEA頒獎典禮直播)

由亞洲企業商會發起的亞太傑出企業獎(APEA)已有15年歷史，每年有亞太14個地區、約3千多項企業或領導者報名角逐，獎項皆由跨國專業評審團嚴格評選，今年主題延續去年疫情，企業如何在巨大轉變中兼顧產業復甦、持續經營、制定長遠計畫成為評審關注的焦點，其中勵志品牌獎多以表揚永續發展且善盡社會責任的成功企業為主，此次東森自然美榮獲亞太傑出企業獎勵志品牌獎，顯見核心價值與實力獲得國際評審的肯定。

▲弘光科技大學副校長張聰民教授認為東森自然美多品牌、多通路的創新商模，在美妝產業獨霸且難以複製。(資料照／公關提供)

東森自然美近年來透過東森集團整合資源以多品牌、多通路發展，不斷擴張與創新商模，即使在疫情重創全球經濟的困境中，營收仍呈現跳耀式成長，傲視業界成為美妝生技產業的獨角獸。

長期關注台灣美妝品牌動向的弘光科技大學副校長張聰民指出，東森自然美不但是台灣少數擁有研發中心的本土品牌，更不吝運用資源，網羅各界人才，顯示對於產品品質的用心以及永續經營的決心。而東森集團以公益扶助社會的核心價值明確，整體發展動向極具彈性又能充分掌握市場脈動，更擅長跨領域整合線上、線下通路，加上東森自然美向來以客為尊的服務精神令人稱許，在整體美妝產業具有不可複製性，讓東森自然美近年來品牌整體表現大爆發，超越原先的規劃預期。

▲東森自然美為提高美容SPA服務與五星級飯店合作，為業界樹立新標竿。(圖／東森自然美提供，下同)

▲東森自然美快速因應疫情推出的精油配方具國際級科研基礎，受市場好評。

張聰民認為，一個品牌能走50年實屬難能可貴，東森自然美具備聚焦時代趨勢、與時俱進的能力，就連疫情期間也火速推出防疫精油系列，像是01號複方精油成分選用具國際研究報告基礎的配方，對於推廣消費者薰香、滴口罩等新式用法也不遺餘力，相當切入時事及市場需求，而東森自然美接下來要往全球化邁進，未來勢必要往友善環境、全球專利佈局努力，透過東森集團強大的行銷及通路實力，只要一步一腳印前進，相信未來的發展精彩可期。

▲東森自然美旗下瑞昇蔘萃系列保養品是眾多大獎常勝軍。

▲東森自然美與集團內東森直消電商合作的森美妍不僅評價好還具有高品質，獲獎連連。

東森自然美時逢50週年，近期接連於國際間傳來捷報堪稱喜上加喜，2021年4月才剛獲得「比利時Monde Selection世界品質評鑑大賞」金、銀獎肯定，並入圍有美妝奧斯卡之稱的「英國Pure Beauty Global Awards」，而去年也曾獲得SNQ國家品質標章認證、台灣精品獎、國家品牌玉山獎等多項國家級獎項肯定，不僅為品牌鍍金也讓消費者更安心。

事實上，東森自然美透過集團旗下新媒體、新零售生態圈，加速全球佈局，旗下品牌包含瑞昇、森美妍、PS美美妍等，同步運用東森集團媒體與多零售通路的兩大優勢，積極提升品牌知名度、擴大消費者族群，朝高含金量及年輕族群兩端客群拓展，積極往全通路發展。2019年全年營收5.18億元，2020年全年營收7.35億元，營收成長率將近42%，顯見企業成長爆發力。

▲東森自然美於深坑重金打造生技研發中心，深耕產品研發不遺餘力。

▲東森自然美重視產學合作，邀集台大、弘光、新光醫院等各領域的博士級專家合作組成超強顧問團。

溯其根本，東森自然美突破傳統美業模式，於深坑打造美妝業界最高規格研發中心，並積極推動產學合作，與台大、弘光、新光醫院等各領域的博士級專家合作，組成專業顧問團，更與台大共同簽署生技大樓捐贈與產學合作意向書，定期共同研討，逐步導入科學技術及AI大數據，合乎人證、物證、科學作見證，也成為產業與學界合作最佳典範。東森自然美並結合多年累積的專業肌膚檢測經驗，產品上市前更通過百人以上盲測，包含東森集團總裁王令麟也堅持親自試用確認品質。

▲透過東森直消電商超強帶貨力加持，東森自然美也將一起進軍中國大陸在上海打造研發基地。

東森自然美旗下姐妹品牌森美妍透過東森直消電商ecKare販售的多項高品質產品皆獲得會員肯定，加上今年五月初全台疫情嚴峻之際，王令麟看好宅經濟要靠電商商模，因此大力推廣產品透開出業績紅盤，今年業績即將挑戰百億大關，2025年營收要衝500億，目前正積極透過東森震宇團隊拓展中國大陸版圖，東森自然美也將進駐上海研發基地打造最新高科技觀光工廠，持續以創新商模進軍大陸市場，以線上線上雲店加線下實體店攜手，預計在五年內再打造一個年營收達人民幣45億元的金雞母。