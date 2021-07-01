H＆M動用所有浪漫元素打造新聯名　蝴蝶結綁帶、碎花洋裝被搶到缺貨

記者王則絲／台北報導

瑞典快時尚品牌H&M於近日推出與美國女裝品牌Brock Collection攜手合作的聯名系列，動用了所有夏季的浪漫元素，帶來包括花卉圖案的連身裙，抓皺、蝴蝶結裝飾的服裝，以及充滿植物、花朵形象的飾品⋯⋯每一款都正中少女們的胃口，且官網上已有部分款式呈現缺貨狀態。

▲H&M 攜手Brock Collection推出聯名系列。（圖／品牌提供）



雖然Brock Collection在台灣知名度可能不高，不過H&M的聯名對象總是值得大家進一步了解。Brock Collection是一個來自美國加州的女裝品牌，由Laura Vassar Brock與Kristofer Brock夫妻於2014年創立，各式各樣的花朵、植物印花為其最大特色，抓皺、抓澎、綁帶、荷葉邊、蕾絲⋯⋯等元素被頻繁運用在作品中，浪漫柔美的田園氣質令人聯想到當地的豔陽氣候。

所以H&M在盛夏之時迎來與Brock Collection的合作系列，可說正是時候。「Brock Collection X H&M」系列將率性的街頭風融入了浪漫主義，大量採用Brock Collection的標誌性單品，囊括連身裙與胸衣，輕盈、靈動的精緻設計，可愛極了，再搭配系列中的丹寧單品，包括牛仔襯衫、牛仔褲、丹寧手袋以及尖頭懶人拖，完美混搭都市摩登休閒與鄉村風情。

▲系列運用眾多充滿Brock Collection 招牌風格的單品，包括花卉洋裝、馬甲胸衣。（圖／翻攝自官網）



「Brock Collection X H&M」系列的每樣單品都很貼合女孩們的口味，雖然沒有轟動式的開賣，但已有不少品項都已經缺貨了，像是蝴蝶結肩帶混紡洋裝、細肩帶花朵洋裝、微性感馬甲⋯⋯胸衣都僅剩大尺碼。

▲本系列還包括丹寧系列配件、植物花朵主題金飾。（圖／翻攝自官網）



【近期矚目聯名】

近期Crocs第四度攜手老朋友BEAMS推出全新聯名鞋款，將「最醜洞洞鞋」化身為潮到出水的「最帥口袋鞋」，延續先前的Out Door曲風，並加入更重的東京街頭韻味，共推出兩款新鞋款：「BEAMS X Crocs Classic All-Terrain Military Clog」與「BEAMS X Crocs Classic All-Terrain Outdoor Clog」。

▲「BEAMS X Crocs Classic All-Terrain Military Clog」。（圖／品牌提供）



▲「BEAMS X Crocs Classic All-Terrain Outdoor Clog」。（圖／品牌提供）



同樣有醜鞋封號的不光是洞洞鞋，其實許多人也覺得BIRKENSTOCK的經典勃肯鞋是「土味涼鞋」，不過近幾年它在潮流圈的位置不斷攀升，更多次與高端精品聯名，明星都搶穿。

近日BIRKENSTOCK與Jil Sander支線品牌Jil Sander+，宣布將合作推出聯名鞋款，全系列共帶來4雙鞋款，顏色以黑色或是米色為主，選用麂皮和牛皮製作，包括經典的雙槓拖鞋Arizona、有後帶的雙槓涼鞋Milano、半包涼鞋Berlin，以及雙方品牌全新設計的鞋型Velan。

▲Jil Sander+ X BIRKENSTOCK聯名系列鞋款。（圖／翻攝自Jil Sander）

►Crocs X BEAMS把「最醜洞洞鞋」化身「最帥口袋鞋」 鞋上竟可裝零錢！

►Jil Sander+推出最優雅的「勃肯拖鞋」 半包鞋設計＋綁帶實在太美