手殘族也零失敗！DIY「烤牛奶」超簡單　外焦內嫩吃起來像蛋塔內餡

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居家防疫過了這麼久還是沒有變成廚神嗎？沒關係，現在你也有機會變成甜點師傅！近期網路上有一項「烤牛奶」食譜非常火紅，不只是外表看起來令人垂涎三尺，外焦內嫩的口感超療癒，濃郁的奶香味更讓人一口接一口，有人形容「烤牛奶」就像是蛋塔的內餡一樣，沒有人不愛吧！而且製作方法超簡單，手殘一族也能零失敗，以下就一起來看看「烤牛奶」居家DIY的材料與步驟。

▲「烤牛奶」食譜近期在網上非常火紅。（圖／翻攝自小紅書，以下同）



最近美妝YouTuber Astor也跟上了這波「烤牛奶」熱潮，在IG上分享了食譜與製作過程：

材料：

牛奶 500ml



砂糖 25g



蛋黃 2顆



玉米澱粉 50g



起司一片

步驟：

第一步：蛋黃、糖、牛奶和玉米澱粉一起放入鍋中小火慢煮，要不停攪拌以免受熱不均，起司等前面的材料都混合均勻後再放進去一起煮。

註：如果害怕蛋腥味的人，可以加一些檸檬汁去腥。

不敢吃起司的人也可以不用加。

第二步：煮到變成濃稠糊狀之後，就可以準備倒入你的模具，放進冷藏3～4小時定型。

第三步：冷藏完定型後倒出模具，切成你想要的形狀，接著另外準備一碗蛋液，在表面刷上薄薄的一層，放進烤箱200度，烘烤約15-20分鐘。

大功告成！

這款「烤牛奶」成功率非常高，只要家裡有烤箱的話，絕對可以放心嘗試，有網友分享，當牛奶塊從冰箱取出之後，其實就非常好吃了！冰涼滑嫩的口感又是另一種感受。而刷上蛋液這個步驟，則是為了讓表面的呈色更好看，也才能做出焦香的效果，不管切成什麼樣的形狀，隨便一擺盤都很美觀，彷彿就像咖啡廳的糕點一樣，不只好吃，更能讓人心情大好。