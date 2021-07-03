就是愛熬夜！夜貓子最多的3大星座　Top 1日夜顛倒是常態

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvndrama.official

「早睡早起身體好」可說是大家從小聽到大的至理名言，但有些人卻是標準夜貓子，一到晚上就精力充沛，可以說太陽下山他們的生活才正開始，不管是忙著參加各種社交聚會交際玩樂，或只是廢在家追劇、躺在床上思考人生，夜晚時光這麼寶貴，熬夜熬起來才不會浪費啊！像是以下3個星座夜貓子最多，快看看你上榜沒？

Top 3：雙子座



社交王雙子座堪稱「夜晚使者」，越夜越活躍！對於好奇心十足、喜歡忙碌和變化的他們來說，錯過充滿樂趣和魅力的夜生活實在太可惜，尤其他們很享受在各種社交場合與人交際、受歡迎的感覺。因此，當其他人準備睡覺時，他們的社交場子才剛開始，怎麼可能早睡呢？

Top 2：射手座



對於熱情奔放、喜歡玩又會玩的射手座而言，每當夜晚時分來臨，正是他們夜生活的開始，呼朋引伴熱鬧一番才行。而且很多人都想不到，平時看起來大咧咧的射手，還喜歡在夜深人靜的深夜裡，獨自思考心事，甚至會因為負面情緒難以入眠，長期下來就養成了晚睡的習慣。

Top 1：水瓶座



思想跳躍且性格多變的水瓶，在許多人眼裡是特立獨行的代表，他們對任何事物都可以深入思考，還可能會花費一整個晚上思考旁人覺得普通不過的小事，而且崇尚自由的水瓶，不喜歡被束縛，不管是人、規定或是時間。因此，日夜顛倒對許多水瓶來說根本常態，常是白天昏昏欲睡，但一到晚上就充滿活力，甚至可以熬夜是他們的生活樂趣之一。

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