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浪琴表、歐米茄大推太陽眼鏡！ 凱特溫絲蕾戴新款耍帥

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▲▼ Longines,Omega 。（圖／公關照）

▲凱特溫絲蕾穿襯衫搭配14,900元的浪琴太陽眼鏡。（圖／翻攝longines IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

Swatch集團旗下浪琴表（Longines）與歐米茄（OMEGA）跨足眼鏡圈，不約而同推出夏季必備的太陽眼鏡系列，浪琴表請到奧斯卡影后凱特溫絲蕾（Kate Winslet）演繹，歐米茄則一口氣推出23款全新男、女款式，滿足不同臉型的時尚迷。

▲▼ Longines,Omega 。（圖／公關照）

▲凱特溫絲蕾戴15,300元的浪琴太陽眼鏡演繹度假風格。（圖／翻攝longines IG）
 

浪琴表與歐米茄的太陽眼鏡皆交由義大利Marcolin眼鏡集團集團製作，各將品牌特色與經典元素融入其中。浪琴表的眼鏡共有3個子系列，分別為「經典」（Classic）系列呈現雋永優雅、「傳統」（Heritage）系列源自品牌精彩歷史、「運動」（Sport）系列則呈現對創新的追求，呼應錶款設計。

▲▼ Longines,Omega 。（圖／公關照）

▲歐米茄貓眼太陽眼鏡適合各種臉型，16,100元。（圖／歐米茄提供）

歐米茄的太陽眼鏡系列清楚展現錶款的經典元素，例如星座系列腕錶錶殼側邊的「扣爪」，於女性太陽眼鏡鏡腳的金屬環上現蹤，品牌經典皇冠符號與商標則出現在鏡腳套及鏡腳，女士系列共有飛行員款式、貓眼框與方形鏡框款式；男士太陽眼鏡則有輕量化長方形金屬框款、大圓框設計與飛行員鏡框樣式，價位約15,000元起。

▲▼ Longines,Omega 。（圖／公關照）

▲歐米茄男士太陽眼鏡為輕量化金屬框架，15100元。

關鍵字：

凱特溫絲蕾, 歐米茄, 浪琴, 太陽眼鏡

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