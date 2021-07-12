必成斷貨爆款的「混血精品」盤點！DIOR老花變咖啡色、LV出了NIKE球鞋

記者王蓁蓁 / 台北報導

近季時裝週，各大品牌像是說好了一樣，紛紛祭出聯名系列吸引眼球，從GUCCI與BALENCIAGA兩大品牌的世紀聯名作為首發，到LOUIS VUITTON（路易威登）攜手NIKE一口氣帶來多款吸睛的Air Force 1球鞋，緊接著由DIOR男裝與嘻哈繞舌歌手Trais Scott推出的聯乘系列，這些「混血精品」話題熱度高漲不下，以下就來看看精彩的重點聯名單品。

DIOR Man X Trais Scott

▲飾品部分，到處都能看仙人掌與排成十字架的手寫「Cactus Jack」元素。（圖／品牌提供）

熟悉Trais Scott的人都知道，咖啡色系、與仙人掌都是他愛用的經典元素，包括個人服飾周邊，以及前陣子攜手麥當勞的聯名系列都能經常看見。

2022春夏的「Cactus Jack Dior」系列主題，取經迪奧先生1947年首度訪美時，見到的德州沙漠風景，與同樣來自德州的Trais Scott作為靈感，而Trais Scott的公司名為「Cactus Jack」，Cactus即為仙人掌、Jack則是來自母親對他的暱稱，也成為本季重要元素之一，尤其是飾品部分，到處都能看仙人掌與排成十字架的手寫「Cactus Jack」，各種巧妙的連結更有意義。

▲DIOR經典的藍色提花迎來了全新變奏版本。（圖／品牌提供、翻攝IG@dior）



▲菱形圖樣老花取經自DIOR過往典藏元素。（圖／品牌提供）

一直以來超人氣的Oblique老花系列，也迎來了全新變奏版本，大家熟悉的DIOR字樣全變成了JACK，就連經典的藍色提花也化身沉穩的咖啡色系，躍上時尚迷們最關注的包款與球鞋，同樣引起超高關注的菱形圖樣老花，咖白交織的配色遠遠看去彷彿就像DIOR中的「Ｄ」，是重新演繹了品牌過往典藏元素。



LOUIS VUITTON X NIKE

▲LV X NIKE Air Force 1系列球鞋繽紛色彩令人心情愉快。（圖／品牌提供）

一系列高調到不行的繽紛Air Force 1球鞋，呼應春夏系列的鮮豔，一眼看過去就讓人心情愉悅，以印壓方式將LV引以為傲的Monogarm老花低調佈滿鞋身，招牌Swoosh勾勾大方寫下「LOUIS VUITTON for NIKE」點明此次聯名，鞋舌中央的標籤也被玩味改造到側邊，鞋帶與球鞋旁的法文Lacet（鞋帶）、與AIR字樣細節，同樣令人十分心動。

▲LV X NIKE Air Force 1 Damier，棋盤格相當搶鏡。（圖／品牌提供）

LV X NIKE Air Force 1也將品牌Damier棋盤格元素注入球鞋，經典的皮革配色立馬成為全場吸睛焦點，此款除了黑底的低筒之外，也打造出拼接版本的高筒款式，品牌男裝藝術總監 Virgil Abloh更在出席大秀時搶先上各演繹，不愧是當今最會製造話題的設計師之一。

GUCCI X BALENCIAGA

▲Jackie 1961賈姬包佈滿BALENCIAGA字樣。（圖／品牌提供）

GUCCI慶祝100週年之際，重磅迎來與BALENCIAGA的世紀聯名，最大亮點不外乎是一連串變奏版本的包款，GUCCI將寫有BALENCIAGA字樣斜槓佈滿Jackie 1961賈姬包，甚至一路延伸到背帶，巧妙結合搶眼老花元素與品牌夯包，生火爆款包瞬間誕生！

▲BALENCIAGA沙漏包注入了GUCCI經典元素。（圖／品牌提供）

另外GUCCI標誌性的雙Ｇ Monogarm老花帆布也被注入BALENCIAGA沙漏包，在極簡輪廓中透出復古優雅，同樣是GUCCI 經典元素的Flora印花，則為BALENCIAGA沙漏包的硬挺輪廓帶出一抹浪漫、柔美，錯落在圖樣間的BALENCIAGA字樣令人眼睛為之一亮，勢必是時尚迷們必收款。



BALENCIAGA X GUCCI

▲BALENCIAGA攜手GUCCI打造聯名包款 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA不改玩心，一眼望去熟悉的紅綠交織配色與老花帆布是GUCCI的招牌輪廓，而標誌性的GG Monogarm老花字樣卻演變成了菱形雙B圖樣，被注入手提大包與Jackie 1961賈姬包等單品，更直接在限量手袋中央塗鴉大大寫下「This Is Not Gucci Bag（這不是Gucci包）」，以風趣方式展現大膽的前衛風格。

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