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網友瘋傳太準！女孩從「日常愛用的包包」　找出潛在愛情觀與特質

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編輯 / Jhen

每個女孩的衣櫃永遠都少一顆包包，但事實上常背出門的款式通常就是那幾顆，還經常會不知不覺「鬼打牆」又入手類似的包包，而日常選拿的包款除了搭配穿搭之外，還能反映出潛藏的個性、以及愛情觀，從4款包包類型選出你最常背的一款，趁機暸解一下自己。


選一種你日常最常選搭的包款：
A. 腋下包
B. 迷你包
C. 斜背包
D. 後背包

A. 腋下包

▲從日常愛包看潛在愛情觀 。（圖／翻攝IG）

▲選擇Ａ的人主導性與占有慾望較強。（圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial)

人際：主導性較強，不太能忍受被他人指使，因此在團體中通常會是領導性的角色。
愛情：同樣也是佔有慾強，眼睛容不下一粒沙，希望對方滿腦子只有自己，也會盡量讓另一半照著自己的想法行動。

B. 迷你包

▲從日常愛包看潛在愛情觀 。（圖／翻攝IG）

▲選擇Ｂ的人是喜歡被關注、和被照顧的類型。（圖 / 翻攝IG@sooyaaa__)

人際：擅長察言觀色，並會隨之切換不同相處模式，八面玲瓏的個性與誰都能相處得很好，在好友圈人際關係很好，是喜歡被關注、和被照顧的類型。
愛情：比起友誼愛情更重要，是重色輕友的類型，期望能被另一半捧在手掌心當小公主。

C. 斜背包

▲從日常愛包看潛在愛情觀 。（圖／翻攝IG）

▲選擇Ｃ的人性格又低調隨和。（圖 / 翻攝IG@joygryson_official)

人際：在朋友眼中有義氣、又包容性十足的人，通常會選擇斜背包，因為喜歡雙手空出來的感覺，做事有效率，同時低調隨和。
愛情：一旦愛上了，就會無條件付出一切，就算遇到渣男也會在對方看似有誠意的道歉下，心軟原諒對方。

D. 後背包

▲從日常愛包看潛在愛情觀 。（圖／翻攝IG）

▲選擇Ｄ的人個性活潑大方，很容易能結交異性好友。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane)

人際：選擇後背包的人，通常都是行動力與活力指數爆棚，個性大剌剌，容易忘東忘西，卻也因為灑脫，對生活沒造成什麼影響，不過很沒耐性。
愛情：因為個性活潑大方，很容易能結交異性好友，在伴侶眼中傻妞形象反而更顯可愛。

►「想與別人羈絆，就要承受流淚的風險」　《小王子》金句永遠有新領悟

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關鍵字：

心理測驗, 包包

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